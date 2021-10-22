"Пробила через два щеплення": Аваков показав, чим лікується від COVID-19 (фото)

Після сьогоднішніх чуток про хворобу в ЗМІ екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив свій діагноз – коронавірус. Політик запостив фото себе на самоізоляції в Instagram і поділився подробицями, як проходить лікування.
"Читаю, про себе в інтернеті, що мовляв помираю від ковіда. На щастя немає! Не, недругам цього не дочекатися! А друзів заспокою) Так, крізь два щеплення пробив вірус. Будинки, на самоізоляції. Без важких симптомів", – пише Аваков .
Екс-глава МВС також розповів, що через ковід дивиться телевізор, п'є чай і читає книги.
Після отримання позитивного результату тесту на коронавирусной інфекцією Аваков знаходиться на самоізоляції.
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На знімку видно, що Аваков закупив лимоном і імбиром.
"А це, на фото – мої помічники – вітаміни! Спасибі тим, хто турбується. Я в порядку", – уточнив він.
Передплатники побажали Авакову якнайшвидшого одужання.
В цей момент політик перебуває вдома, на самоізоляції.
Відзначимо, що телеграм-канал Жінка з косою стверджує, що "форма захворювання політика середньої тяжкості" і Аваков заразився штамом "Дельта
Депутати приховують свої щеплення
При цьому Радуцький не зміг сказати, скільки сьогодні вакциновано народних депутатів.
" На жаль, ми не змогли порахувати точну кількість. Хтось посилається на лікарську таємницю. Апарат Верховної Ради при колишньому керівництві взагалі не надав такої інформації. На сьогодні за нашими приблизними підрахунками це десь 60-65% ", – зауважив голова комітету ВР з питань охорони здоров'я.
українці проти тотальної вакцинації
На сайті президента України Володимира Зеленського зростає число петицій з вимогою припинити примусову вакцинацію від коронавируса , Так як це порушує права і свободи громадян. Зокрема, зазначається, що через обов'язкову вакцинацію вони позбавлені права на вільне пересування і багато втратили роботу через відмову вакцинуватися.
В країні погіршується ситуація з коронавірусів
- В Україні нові рекорди по смертності і захворюваності чи не кожен день. За минулу добу виявили 22 415 нових випадків коронавируса, а померли 546 українців.
Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавируса в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросла на 11%. На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%.
А на початку вересня на той момент ще спікер парламенту Дмитро Разумков повторно захворів ковідом .
Ситуація з "короною" в Україні все гірше
- Чи не кожен день в Україні нові рекорди по смертності і захворюваності. Наприклад, за минулу добу виявили 23 785 нових випадків коронавируса, а померли 614 українців.
- Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавируса в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросла на 11%. На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%.
- Політики теж готуються до боротьби з "короною" – в Раді хочуть ввести жорсткі обмеження для депутатів на карантині. Нові правила торкнуться і журналістів.
- А на початку вересня на той момент ще спікер парламенту Дмитро Разумков повторно захворів ковідом .
- Також ми писали, що депутатів вакцинують прямо у Верховній Раді .