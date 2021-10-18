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"Змушувати нікого не будуть". У Раді готують жорсткі обмеження для депутатів на карантині

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
18 жовтня, 11:50
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Серед "слуг народу" багато таких, які не хочуть вакцинуватися, розповів депутат
Стало відомо, чи будуть примусово вакцинувати нардепів. Фото: колаж "Сьогодні"
Стало відомо, чи будуть примусово вакцинувати нардепів. Фото: колаж "Сьогодні"

Обов'язкова вакцинація від коронавірусу, яка може бути введена в Україні найближчим часом, не торкнеться народних депутатів. Однак щоб працювати в парламенті, депутатам, помічникам, журналістам та іншим співробітникам доведеться бути вакцинованими або показувати ПЛР-тест чи антиген-тест зроблений напередодні відвідин ВР. Процедуру ще допрацьовують.

Про це повідомляє УНН, посилаючись на джерело в партії "Слуга народу".

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"Примусової вакцинації депутатів точно не буде. Знаю, що Федорову (Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України. – Ред.) дали завдання розробити механізм, як будуть проходити всі, хто має право працювати у стінах ВР. Сам президент і керівництво партії просять депутатів вакцинуватися, щоб показати приклад. Але, чесно, не всі хочуть і готові, і таких депутатів в партії багато", – розповів нардеп СН.

Для кого щеплення проти COVID-19 стануть обов'язковими

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим.

До нього віднесли співробітників:

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• центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
• місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
• закладів вищої, післядипломної, професійної перед вищим, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, установ спеціалізованої освіти і наукових установ незалежно від типу і форми власності.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський вакцинувався від COVID-19.

Також нагадаємо, міністр культури Ткаченко повторно вакцинувався і показав фото.

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