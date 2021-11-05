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"Два щеплення не врятували": Аваков дав пораду антивакцинаторам

Наталія Магдик Наталія Магдик
5 листопада, 12:29
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Аваков закликав усіх вакцинуватися
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у програмі "Народ проти" з Наталкою Влащенком на телеканалі Україна 24 , розповів, як перехворів на коронавірус.

За його словами, хвороба пройшла у легкій формі тому, що він був щеплений.

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"Добре себе почуваю, не так добре, як у юності, але добре. Усім хочу сказати, що у мене було 2 щеплення, і завдяки цьому моє зараження цим вірусом пройшли в спокійній атмосфері. Кілька днів була температура, не приємно було. Тому я всім хочу сказати: треба себе захистити та треба вакцинуватися", – розповів він.

Раніше ми писали про те, що Аваков запостив фото себе на самоізоляції в Instagram і поділився подробицями, як відбувається лікування.

Українці проти тотальної вакцинації

На сайті президента України Володимира Зеленського зростає кількість петицій із вимогою припинити примусову вакцинацію від коронавірусу , оскільки це порушує правничий та свободи громадян. Зокрема, зазначається, що через обов'язкову вакцинацію вони позбавлені права на вільне пересування і багато хто втратив роботу через відмову вакцинуватися.

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Мітинги антивакцинаторів по Україні

  • У Києві 3 листопада проходила акція супротивників вакцинації проти коронавірусу. Серед гасел – "За відновлення правопорядку в Україні!", "За заборону примусової медицини!", "За належну освіту наших дітей!", а також "Скажи ні COVID-фашизму". Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.
  • В Запоріжжі супротивники вакцинації від COVID-19 мітингували під стінами облради. Люди також виступали проти "медичного експерименту". Вони не розуміють, навіщо вакцинуватися тим, хто має антитіла до коронавірусу, і чому ніхто не несе відповідальності за наслідки, які можуть бути після вакцини.
  • У Харкові 3 листопада люди вийшли на протест проти COVID-вакцинації.

Зазначимо, що не всі депутати дотримуються карантинних обмежень. В Одесі на момент початку сесії міськради із зареєстрованих 54 депутати 16 перебували у сесійній залі без масок . Потім кількість безмаскових депутатів зросла до 30.

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