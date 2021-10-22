Авакова "скосив" COVID-19, він у важкому стані – ЗМІ

В Україні продовжує погіршуватися епідемічна ситуація, ковід дістався і до колишнього глави МВС

Аваков бореться з коронавірусом. Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заразився коронавірусом – його стан здоров'я різко погіршився. Про це пише телеграм-канал Монастир.

"Наші джерела повідомляють, що ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков захворів COVID-19. Він знаходиться у важкому стані", – йдеться в повідомленні.

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Телеграм-канал Жінка з косою теж стверджує про захворювання ексміністра, уточнивши, що "форма середньої тяжкості" і мовляв Аваков заразився штамом "Дельта".

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Від самого Авакова у всіх його соціальних мережах подібних повідомлень поки немає, в тому числі і в Instagram, де він зазвичай найбільш активний. Останній його пост аж за 9 жовтня.

Ситуація з "короною" в Україні все гірше