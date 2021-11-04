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Пьяные депутаты за рулем?! Аваков признался, что его просили не трогать "слуг"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
4 ноября, 20:54
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Экс-глава МВД пожаловался, что к нему обращались с вопросами о задержаниях "слуг"-нарушителей
За последние годы в Украине произошло ряд серьезных ДТП с участием нардепов / Коллаж "Сегодня"
За последние годы в Украине произошло ряд серьезных ДТП с участием нардепов / Коллаж "Сегодня"

Арсен Аваков рассказал, что во время июльских задержаний народных депутатов, которые нарушали правила порожнего движения, к нему обращались с вопросами о работе полиции в таких случаях.

Об этом Арсен Аваков заявил в программе Народ против с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24" .

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Резонансные ДТП

"Мне говорят: "А зачем полицейские останавливают специально депутатов от "Слуги народа"?". Почему так получается, мне говорят, что на этой неделе три депутата – помните была история: одного во Львове задержали, то ли на кого-то наехал, то ли пьяный. Потом другого, потом третьего. Я говорю, потому что это их работа, а вы думайте, как подбирать депутатов, чтобы были адекватными, а не…", – рассказал Арсен Аваков.

Бывший министр сказал, что на своей должности не желал "тратить все время на интриги". Но кто из властей обращался с вопросами по поводу нардепов из "Слуги народа" – он не уточнил.

Примеры

  • Отметим, что Арсен Аваков имел в виду, в частности, народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко, которого заподозрили в наркотическом опьянении за рулем. На тот момент он не был членом фракции "Слуги народа". Его исключили из-за коррупционного скандала.
  • В том же месяце СМИ написали о депутате от "Слуги народа" Евгении Брагара, который якобы был пьяным за рулем. Сам парламентарий сказал, что от него якобы требовали взятку.
  • Самым громким ДТП с упоминанием "слуг" стала авария при возможном участии депутата Александра Трухина в августе этого года. Автомобиль на огромной скорости протаранил другую машину. Спустя три месяца расследования до сих пор неизвестно, был ли Трухин за рулем и в каком состоянии.

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