Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Динамо - Барселона: онлайн 😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Власть Мнения

В "Слуге народа" объяснили, почему сейчас нельзя забрать мандат у Разумкова

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
2 ноября, 11:14
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
У бывшего соратника по партии забрали должность спикера, а теперь слуги хотят еще и выгнать его из Рады
Разумков не боится "слуг". Фото: коллаж "Сегодня"
Разумков не боится "слуг". Фото: коллаж "Сегодня"

На данный момент экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова нельзя лишить депутатского мандата, поскольку нет соответствующей процедуры. Это может произойти только в том случае, если он сам напишет заявление на выход из фракции.

Об этом рассказал телеканалу Дом нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Реклама

"Нет пока процедуры, которая бы позволила лишить его мандата. Но, если у коллег есть какие-то варианты… Я, как юрист, не вижу. Если в этом они видят целесообразность какую-то, юридический механизм, пожалуйста, пусть они озвучат такие варианты", – сказал он.

Александр Качура не видит оснований забрать мандат у Разумкова. Фото: facebook.com/o.kachura
Александр Качура не видит оснований забрать мандат у Разумкова. Фото: facebook.com/o.kachura

Качура отметил, что можно было бы забрать мандат, если бы Разумков написал заявление о выходе из фракции, но такого он пока не делал.

Реклама

"Разумков, насколько мне известно, не писал заявление о выходе из фракции. Если такое заявление есть, то тогда это основание для того, чтобы его лишить депутатского мандата. Пока такого заявления я не видел. Возможно, у юристов фракции другая позиция. Но я говорю навскидку, что сейчас таких оснований я не вижу", – подчеркнул депутат.

"Битва" за мандат Разумкова

  • 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности председателя ВР. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". На его место был назначен Руслан Стефанчук.
  • На этого "слугам" показалось мало и заговорили уже о возможном лишении депутатского мандата. на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Арахамия и Разумков повздорили по этому поводу.
  • В свою очередь Разумков рассказывал, что будет, если "слуги" заберут у него мандат депутата. По его словам, сейчас в парламенте может произойти что угодно, в том числе и нарушение закона.

Как мы уже писали, Разумков оказался в уникальной ситуации. Оказывается, он все еще может числиться "слугой народа", несмотря на то, что когда был избран главой парламента, то стал внефракционным.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

2 ноября 1991. По случаю годовщины провозглашения ЗУНР в Оперном театре Львова состоялся праздничный концерт...

Погрузиться в тот день
Опрос
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3697

Евро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

152 534

заболело за неделю в Украине

+7%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять