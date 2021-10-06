Разумков готовит ответ "слугам", если у него заберут депутатский мандат

Спикер говорит, что сейчас в парламенте может произойти что угодно, в том числе и нарушение закона

Разумкову, судя по всему, осталось недолго в кресле спикера, но мандат депутата он не отдаст. Коллаж "Сегодня"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не собирается обжаловать свою возможную отставку, но точно будет судиться с депутатами, если они лишат его депутатского мандата, поскольку считает это абсолютно незаконным. Об этом он рассказал Прямому.

Он отметил, что по закону у него не могут отобрать депутатский мандат, хотя он и не исключает, что в Раде сейчас может произойти что угодно.

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"Недавно мы с коллегами говорили, и они говорят, что "так тебя же могут быстрее убрать". Я говорю: есть закон, есть Регламент, как-то оно же будет происходить, это невозможно. Они оказались правы, но время расставит все на свои полочки", – сказал Разумков.

При этом он заявил о готовности даже судиться со "слугами", если его лишат мандата депутата. На вопрос, пойдет ли он в суд, он ответил: "Да, я буду отстаивать свое право".

"Потому что это уже не о должности, а это о возможности делать то, что я обещал как человек, как Дмитрий Разумков, как уже сегодня политик. И здесь это уже будет не моя собственная позиция, это будет не моя должность, а это будет то, за что, в том числе голосовали и за меня, и коллег, которые сегодня работают в стенах Верховной Рады Украины. Это уже не о должностях, а о людях", – резюмировал спикер парламента.

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Отставка Разумкова

4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы с около 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности. "Слуги" даже уже определились с кандидатом в кресло спикера – им, скорее всего, станет первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук.

"Слуга народа" хотела снять спикера с должности уже на этой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту с соблюдением всех процедур – его отставка на этой неделе очень маловероятна. Хотя в парламенте уже заговорили о 7 октября, когда это может произойти. В связи с этим Разумкова даже отстранили от ведения заседаний.

Также спикер заявлял о прекращении борьбы с нарушениями в Раде: "Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверно, я ошибся в людях".

Читайте подробнее в нашем материале, за что на самом деле увольняют Разумкова.