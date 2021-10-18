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Все еще "слуга народа"? Разумков оказался в уникальной ситуации

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
18 октября, 14:57
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Недавно политика уволили с должности спикера, а теперь слуги охотятся на его депутатский мандат
Разумков, оказывается, не выходил из фракции "СН". Коллаж "Сегодня"
Разумков, оказывается, не выходил из фракции "СН". Коллаж "Сегодня"

Уволенный недавно с поста спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков оказался в странной ситуации: с одной стороны он вроде и внефракционный, а с другой – формально может числиться "слугой народа".

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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На вопрос, внефракционный ли он сейчас депутат, Разумков не смог однозначно ответить. Похоже, его статус не совсем понятен и ему самому.

"Я в свое время вошел во фракцию "Слуга народа" – 29 августа 2019 года. Согласно Регламенту Верховной Рады, глава парламента не может быть членом какой-либо фракции. Но никаких заявлений о выходе из фракции я не писал, и решений фракция "Слуга народа" относительно моего исключения не принимала. Еще раз – я не выходил из фракции "Слуга народа". Это уникальная ситуация, такого раньше не было. Так как никаких заявлений я не писал, новых заявлений на вход мне также писать не нужно", – сказал депутат.

Он также знает, что "слуги" подумывают о том, чтобы лишить его депутатского мандата.

"Это будет выглядеть довольно странно, мягко говоря, и абсолютно незаконно. Хотя, смотря на то, что иногда происходит в нашем государстве, я любому развитию событий не удивлюсь. Но это точно легко коллегам не дастся", – добавил Разумков.

Отставка Разумкова

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