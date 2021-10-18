Все еще "слуга народа"? Разумков оказался в уникальной ситуации

Уволенный недавно с поста спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков оказался в странной ситуации: с одной стороны он вроде и внефракционный, а с другой – формально может числиться "слугой народа".
Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.
На вопрос, внефракционный ли он сейчас депутат, Разумков не смог однозначно ответить. Похоже, его статус не совсем понятен и ему самому.
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"Я в свое время вошел во фракцию "Слуга народа" – 29 августа 2019 года. Согласно Регламенту Верховной Рады, глава парламента не может быть членом какой-либо фракции. Но никаких заявлений о выходе из фракции я не писал, и решений фракция "Слуга народа" относительно моего исключения не принимала. Еще раз – я не выходил из фракции "Слуга народа". Это уникальная ситуация, такого раньше не было. Так как никаких заявлений я не писал, новых заявлений на вход мне также писать не нужно", – сказал депутат.
Он также знает, что "слуги" подумывают о том, чтобы лишить его депутатского мандата.
"Это будет выглядеть довольно странно, мягко говоря, и абсолютно незаконно. Хотя, смотря на то, что иногда происходит в нашем государстве, я любому развитию событий не удивлюсь. Но это точно легко коллегам не дастся", – добавил Разумков.
Отставка Разумкова
- 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". На его место был сегодня назначен Руслан Стефанчук.
- Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
- После отставки Разумков намекнул журналистам, что может баллотироваться в президенты, а также заявил, что будет создавать новую команду.
- Журналисты "Сегодня" также разбирались, кто готов забрать Разумкова в свою политсилу.