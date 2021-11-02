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У "Слузі народу" пояснили, чому зараз не можна забрати мандат у Разумкова

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
2 листопада, 11:14
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У колишнього соратника партії забрали посаду спікера, а тепер слуги хочуть ще й вигнати його з Ради
Разумков не боїться "слуг". Фото: колаж "Сьогодні"
Разумков не боїться "слуг". Фото: колаж "Сьогодні"

На цей момент ексспікера парламенту Дмитра Разумкова не можна позбавити депутатського мандату, оскільки немає відповідної процедури. Це може статися лише у тому випадку, якщо він сам напише заяву на вихід з фракції.

Про це розповів телеканалу Дом нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

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"Немає поки що процедури, яка б дозволила позбавити його мандата. Але, якщо у колег є якісь варіанти… Я, як юрист, не бачу. Якщо в цьому вони бачать доцільність якусь, юридичний механізм, будь ласка, нехай вони озвучать такі варіанти", – сказав він.

Олександр Качура не бачить підстав забрати мандат у Разумкова. Фото: facebook.com/o.kachura
Олександр Качура не бачить підстав забрати мандат у Разумкова. Фото: facebook.com/o.kachura

Качура зазначив, що можна було б забрати мандат, якби Разумков написав заяву про вихід із фракції, але такого він наразі не робив.

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"Разумков, наскільки мені відомо, не писав заяву про вихід із фракції. Якщо така заява є, то тоді це підстава для того, щоб його позбавити депутатського мандата. Поки що такої заяви я не бачив. Можливо, у юристів фракції інша позиція. Але я говорю навмання, що зараз таких підстав я не бачу", – наголосив депутат.

"Битва" за мандат Разумкова

  • 7 жовтня 284 народних депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". На його місце був призначений Руслан Стефанчук.
  • Цьому "слугам" здалося мало і заговорили вже про можливе позбавлення депутатського мандата. На ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Арахамія і Разумков посварилися з цього приводу.
  • Своєю чергою Разумков розповідав, що буде, якщо "слуги" заберуть у нього мандат депутата. За його словами, зараз в парламенті може відбутися що завгодно, в тому числі і порушення закону.

Як ми вже писали, Разумков опинився в унікальній ситуації. Виявляється, він все ще може значитися "слугою народу" попри те, що коли був обраний головою парламенту, то став позафракційним.

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