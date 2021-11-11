"Объединяемся. Кровавое небо – предвестник войны": политолог удивил прогнозом

Заявление политолога Виктора Тарана стало поводом для обсуждения в соцсетях

Украинский политолог Виктор Таран выложил фото красного неба. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский политолог Виктор Таран на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию красного неба, которое в народе называют "кровавым", и связал это с началом войны.

"Просто напомню... Кровавое небо – предвестник Великой войны. Последний раз такое небо было над Киевом в 2014 году. Объединяемся. Сохраняем спокойствие и чистим оружие", – говорится в подписи к фото.

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Фото: скриншот

Насколько серьезным такое предположение было – остается только догадываться. Пользователи соцсети в комментариях отреагировали по-разному. Кто-то высмеял заявление, а кто-то испугался такого "прогноза" политика.

"Не пугайте, от неба это не зависит. Но кулемет нужно смазать", – написали в комментариях.

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Фото: скриншот

А кто-то заявил, что предвестником войны есть не кровавое небо, а грибы в лесу.

"Много грибов перед войной. Вспомните 2013, все было завалено польскими в Киеве", – написал один из пользователей.

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Фото: скриншот

Также некоторые пользователи объяснили, что кровавое небо предвещает ветер, а не войну:

"На ветер! Завтра будет ветряная погода"

"Может быть только мороза!?

Фото: скриншот

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