"Объединяемся. Кровавое небо – предвестник войны": политолог удивил прогнозом

Украинский политолог Виктор Таран на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию красного неба, которое в народе называют "кровавым", и связал это с началом войны.
"Просто напомню... Кровавое небо – предвестник Великой войны. Последний раз такое небо было над Киевом в 2014 году. Объединяемся. Сохраняем спокойствие и чистим оружие", – говорится в подписи к фото.
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Насколько серьезным такое предположение было – остается только догадываться. Пользователи соцсети в комментариях отреагировали по-разному. Кто-то высмеял заявление, а кто-то испугался такого "прогноза" политика.
"Не пугайте, от неба это не зависит. Но кулемет нужно смазать", – написали в комментариях.
А кто-то заявил, что предвестником войны есть не кровавое небо, а грибы в лесу.
"Много грибов перед войной. Вспомните 2013, все было завалено польскими в Киеве", – написал один из пользователей.
Также некоторые пользователи объяснили, что кровавое небо предвещает ветер, а не войну:
- "На ветер! Завтра будет ветряная погода"
- "Может быть только мороза!?
Войска РФ у границ Украины
- Недавно газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают, мол, силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими частями у границы с Украиной. Также отмечается, что из изображений, похоже, следует, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.
- Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
- Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опроверг стягивание войск к нашим границам, назвав это дезинформацией.
- Но в тот же день Главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысячах российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие воинские части России стоят недалеко от Украины.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что войска РФ устроили странные маневры вблизи Украины, и объяснил, с чем это связано.
- Кроме того, Bloomberg со ссылкой на аналитиков военно-разведывательной компании Janes сообщил, что Россия перебрасывает танки к границе с Украиной.