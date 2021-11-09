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Непохоже на запугивание. Россия перебрасывает танки к границе с Украиной – СМИ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
9 ноября, 21:56
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Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной
Россия тайно перекидывает танки к украинской границе. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия тайно перекидывает танки к украинской границе. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия перебрасывает больше боевых танков к границе с Украиной. Речь идет о машинах Т-80У, предназначенных для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков военно-разведывательной компании Janes.

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Сообщается о том, что по крайней мере один батальон боевых танков Т-80У был переброшен на железнодорожный вокзал в Воронежской области. По данным Janes, танки, по-видимому, направляются к полигону Погоново, тому самому, где Россия проводила наращивание вооруженных сил весной текущего года.

Согласно данным Janes, в отличие от довольно открытого наращивания сил весной, недавнее развертывание российских войск является скрытым, часто происходит ночью и осуществляется элитными наземными подразделениями. По словам представителей компании, эти действия были направлены не столько на запугивание, сколько на создание активной угрозы.

Войска РФ у границ Украины

  • Недавно газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают, мол, силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими частями у границы с Украиной. Также отмечается, что из изображений, похоже, следует, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.
  • Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
  • Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опроверг стягивание войск к нашим границам, назвав это дезинформацией.
  • Но в тот же день Главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысячах российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие воинские части России стоят недалеко от Украины.
  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что войска РФ устроили странные маневры вблизи Украины, и объяснил, с чем это связано.

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