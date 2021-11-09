Непохоже на запугивание. Россия перебрасывает танки к границе с Украиной – СМИ

Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной

Россия тайно перекидывает танки к украинской границе. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия перебрасывает больше боевых танков к границе с Украиной. Речь идет о машинах Т-80У, предназначенных для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков военно-разведывательной компании Janes.

Реклама

Сообщается о том, что по крайней мере один батальон боевых танков Т-80У был переброшен на железнодорожный вокзал в Воронежской области. По данным Janes, танки, по-видимому, направляются к полигону Погоново, тому самому, где Россия проводила наращивание вооруженных сил весной текущего года.

Согласно данным Janes, в отличие от довольно открытого наращивания сил весной, недавнее развертывание российских войск является скрытым, часто происходит ночью и осуществляется элитными наземными подразделениями. По словам представителей компании, эти действия были направлены не столько на запугивание, сколько на создание активной угрозы.

Войска РФ у границ Украины