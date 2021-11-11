"Гуртуймося. Зберігаймо спокій і чистимо зброю": політолог здивував прогнозом

Заява політолога Віктора Тарана стала приводом для обговорення у соцмережах

Український політолог Віктор Таран виклав фото червоного неба. Фото: колаж "Сьогодні"

Український політолог Віктор Таран на своїй сторінці у соціальній мережі опублікував фотографію червоного неба, яке в народі називають "кривавим", і пов'язав це з початком війни.

"Просто нагадаю… Криваве небо – провісник Великої війни. Останній раз таке небо було над Києвом у 2014. Гуртуймося. Зберігаймо спокій і чистимо зброю", – говориться у підписі до фото.

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Фото: скріншот

Наскільки серйозним таке припущення було – залишається лише здогадуватись. Користувачі соцмережі у коментарях відреагували по-різному. Хтось висміяв заяву, а хтось злякався такого "прогнозу" політика.

"Не лякайте, від неба це не залежить. Але пулемет треба змастити", – написали у коментарях.

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Фото: скріншот

А хтось заявив, що провісником війни є не криваве небо, а гриби у лісі.

"Багато грибів перед війною. Згадайте 2013, все було завалено польськими в Києві", – написав один із користувачів.

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Фото: скріншот

Також деякі користувачі пояснили, що криваве небо віщує вітер, а не війну:

"На вітер! Завтра буде вітряна погода"

"Можливо тільки морозу!?

Фото: скріншот

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