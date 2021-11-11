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"Гуртуймося. Зберігаймо спокій і чистимо зброю": політолог здивував прогнозом

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
11 листопада, 12:29
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Заява політолога Віктора Тарана стала приводом для обговорення у соцмережах
Український політолог Віктор Таран виклав фото червоного неба. Фото: колаж "Сьогодні"
Український політолог Віктор Таран виклав фото червоного неба. Фото: колаж "Сьогодні"

Український політолог Віктор Таран на своїй сторінці у соціальній мережі опублікував фотографію червоного неба, яке в народі називають "кривавим", і пов'язав це з початком війни.

"Просто нагадаю… Криваве небо – провісник Великої війни. Останній раз таке небо було над Києвом у 2014. Гуртуймося. Зберігаймо спокій і чистимо зброю", – говориться у підписі до фото.

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Фото: скріншот
Фото: скріншот

Наскільки серйозним таке припущення було – залишається лише здогадуватись. Користувачі соцмережі у коментарях відреагували по-різному. Хтось висміяв заяву, а хтось злякався такого "прогнозу" політика.

"Не лякайте, від неба це не залежить. Але пулемет треба змастити", – написали у коментарях.

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Фото: скріншот
Фото: скріншот

А хтось заявив, що провісником війни є не криваве небо, а гриби у лісі.

"Багато грибів перед війною. Згадайте 2013, все було завалено польськими в Києві", – написав один із користувачів.

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Фото: скріншот
Фото: скріншот

Також деякі користувачі пояснили, що криваве небо віщує вітер, а не війну:

  • "На вітер! Завтра буде вітряна погода"
  • "Можливо тільки морозу!?

Фото: скріншот
Фото: скріншот

Війська РФ біля кордонів України

  • Нещодавно газета The Washington Post, посилаючись на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки показують, мовляв, сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими частинами на кордоні з Україною. Також наголошується, що із зображень, схоже, випливає, що 1-ша гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується під Москвою, перекидає особовий склад та техніку в бік України.
  • Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
  • Секретар РНБО України Олексій Данілов спростував стягування військ до наших кордонів, назвавши це дезінформацією.
  • Але того ж дня Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять недалеко від України.
  • Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович казав, що війська РФ влаштували дивні маневри поблизу України, і пояснив, із чим це пов'язано.
  • Крім того, Bloomberg з посиланням на аналітиків військово-розвідувальної компанії Janes повідомив, що Росія перекидає танки до кордону з Україною.

політолог
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