Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 💡 Большое обновление сетей 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Власть Мнения

"Кто, бл...дь, пойдет в атаку?" – Богдан рассказал о чистках в спецслужбах после провала с "вагнеровцами"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 декабря, 06:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший глава Офиса президента считает, что после скандала с боевиками некому защищать Родину
Андрей Богдан раскритиковал политику властей в ситуации с "вагнергейтом"
Андрей Богдан раскритиковал политику властей в ситуации с "вагнергейтом" / Фото: Коллаж: Сегодня

Все высокопоставленные чины, кто знал о спецоперации по доставке в Украину российских наемников из ЧВК "Вагнера", были уволены после провала операции. Это заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов, начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, первый замглавы СБУ Руслан Баранецкий, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и глава Минобороны Андрей Таран.

Об этом заявил также уволенный, но чуть раньше, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Реклама

Громкое заявление

"Глянь, как они обращаются с людьми, которые служат Родине. Четыре человека принимали непосредственно там какое-то участие в операции и теперь уволены", – отметил Андрей Богдан.

Почему операция была отменена в последний момент, бывший глава Офиса президента не знает.

"Не знаю, почему, кто, зачем. Это безумие. Это могла быть операция… Про нее уже фильмы снимают, хотя она провалена. А представляешь, какие были бы фильмы, если бы это провели? Там минимальные риски. Что он (Владимир Зеленский – Ред.) несет?" – высказался Богдан.

Реклама

В итоге после чистки в рядах силовых структур никого не осталось, кто бы сейчас мог защитить Родину.

"Никого. А потом: "Наступайте..." Сейчас министр обороны (Алексей Резников – Ред.) классный. Он очень хороший человек… Я его знаю очень много лет. Но какой он министр обороны? Ну он адвокат… К чему я это?.. Я сегодня видел: "Пусть нападают. Реки крови. Мы зальем всю Россию кровью и трупами закидаем". Ты на фронте был? Смотри: после этой ситуации кто, бл...дь, пойдет в атаку? Кто пойдет в атаку, когда сзади потом скажут: "Мы тебя не отправляли..." Когда предали всех, уволили, на голову насрали и сделали вид, что сами же виноваты", – резюмировал Богдан.

"Вагнергейт"

  • Летом 2020 года Беларусь задержала, а потом передала России 32 наемника частной военной компании "Вагнер", тем самым операция украинских спецслужб была сорвана.
  • В сентябре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "выдуманной" историю о спецоперации с задержанием бойцов частной военной компании "Вагнер", которую якобы планировали украинские спецслужбы.
  • Бывшие работники разведки Роман Червинский и Юрий Семенюк уверяют, что на них оказывается давление из-за провала спецоперации по "вагнеровцам".
  • Также они выдвинули версию, что срыв спецоперации по задержанию российских боевиков ЧВК "Вагнера" мог произойти через утечку информации либо из Офиса президента, либо от украинских спецслужб.
  • Во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что информацию о спецоперации по "вагнеровцам" слил бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.53

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

59 838

заболело за неделю в Украине

-17%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять