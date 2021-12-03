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"Или молчите, или…" – разведчики сдали всех, кто угрожал из-за "вагнергейта"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
3 декабря, 22:44
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Участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" просили говорить неправду
Операция разрабатывалась несколько лет, а сорвалась в июле 2020 года / Коллаж "Сегодня"
Операция разрабатывалась несколько лет, а сорвалась в июле 2020 года / Коллаж "Сегодня"

Бывшие работники разведки Роман Червинский и Юрий Семенюк уверяют, что на них оказывается давление из-за провала спецоперации по "вагнеровцам". В частности, по их словам, якобы офис президента угрожает зарегистрировать против них уголовные производства.

Об этом они рассказали в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Угрозы

Юрий Семенюк объяснил хронологию всех угроз от своего бывшего руководства в спецслужбах: " Первое давление – это по поводу отстранения от исполнения должностных обязанностей. А второе – случайно узнал, что мой паспорт (загран. – Ред.) недействующий. Хотя он был действительным".

Его коллега полковник запаса ВСУ Роман Червинский заявил, что их заставляли говорить неправду о спецоперации.

"Были предложения сказать, что такой спецоперации не было. Именно в феврале этого года мы были у руководителей наших подразделений, и они говорили это прямым текстом: или молчите, или… Пытались убедить нас и меня лично, что это была российская операция. Мне было смешно, и потому я с ними даже не хотел об этом говорить. И отвечал: "Если вы готовы на белое говорить черное, я этим заниматься не будет". И потому начались угрозы… Я не поверил, но когда была ситуация с Юрием (Семенюком. – Ред.) – я понял, что это возможно в нашей стране", – сказал он.

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Бывший разведчик также добавил, что послания об угрозах якобы были от команды президента Владимира Зеленского.

"Были угрозы уголовными производствами, которые якобы передавались из Офису президента. Передавались такие посылы: вы будете привлекаться к ответственности, вы должны молчать ", – рассказал Червинский.

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