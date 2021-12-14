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"Многие российские солдаты вернутся в гробах": Резников о российском вторжении

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
14 декабря, 08:46
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Украина не является конечной целью Путина, считает министр обороны
Министр обороны Алексей Резников. Фото: коллаж "Сегодня"
Министр обороны Алексей Резников. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что если Россия решится на полномасштабное нападение на Украину, это станет катастрофой для обеих сторон. По его словам, будет много жертв как с украинской стороны, так и с российской.

Об этом сообщает издание Politico.

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"Это будет украинская кровь, это будет российская кровь. Многие российские солдаты будут возвращаться домой в гробах и это покажут каналы в Facebook, Instagram, Telegram. Это будет катастрофа", – сказал министр.

В то же время Резников выразил абсолютную уверенность, что украинцы будут бороться, чтобы защитить свои земли, свои жизни и будущее своих детей.

"У нас есть 200 тысяч резервистов, 400 тысяч ветеранов украинско-российской войны. 400 тысяч... просто посчитайте", – отметил министр, напомнив о еще около 250 тысячах военнослужащих Вооруженных сил.

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По мнению главы Минобороны, Украина не является конечной целью российского президента Владимира Путина, а поскольку страна является географическим центром Европы, то война придет на весь континент. Резников считает, что Путин хочет показать Европе, на что способна Россия.

"Мы всего лишь часть, квадрат на шахматной доске больших российских амбиций", – добавил он.

Угроза вторжения РФ в Украину

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