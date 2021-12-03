"Это измена!" – разведчики объяснили, как на самом деле сорвали спецоперацию по "вагнеровцам"

Кто-то предупредил Беларусь об "вагнеровцах" заранее, убеждены спецслужбы

Неожиданно наемники задержались в Минске/Коллаж "Сегодня"

Полковники запаса Вооруженных сил Украины Юрий Семенюк и Роман Червинский заявили о срыве спецоперации по "вагнеровцам" из-за измены с украинской стороны. Однако, кто именно "слил" информацию – установить они так и не успели, ведь были уволены.

Об этом они рассказали в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Утечка информации

Юрий Семенюк и Роман Червинский уверяют, что принимали непосредственное участие в разработке, планировании и даже реализации спецоперации по задержанию российских боевиков. По их словам, все пошло не по плану из-за утечки информации.

"Я, как ответственный за операцию на 99% уверен, что это была измена. Кто-то позвонил туда. Не могли их задержать белорусы и уйти на открытый конфликт с россиянами. Поэтому кто-то белорусам дал дезинформацию, чтобы они задержали их и отдали тому, кто это сообщил. Я так могу себе подумать", – сказал Роман Червинский.

Найти "крота" не удалось, ведь после провала, причастных к этому ключевых разведчиков уволили.

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"Мы начали формировать список людей, которых необходимо проверить. И Бурба сказал, что предоставит еще список других, кто из Офиса президента был допущен к этой информации. Чтобы мы могли запланировать какие-то проверки… Мы не дождались этого списка, потому что Бурба был уволен", – добавил Червинский.

По словам полковника запаса ВСУ Юрия Семенюка, существенных угроз и рисков во время спецоперации не было, потому что ее удалось сохранить в секрете.

"Никто не знал о происходящем на самом деле – ни россияне, ни турки. И будь информация, что самолет садится по каким-то причинам – те, что на борту, они бы не знали, куда садятся. А будь какие-то моменты или угрозы гражданским – самолет бы полетел просто дальше", – рассказал он.

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По словам Романа Червинского, рассказать иностранным президентам о "вагнеровцах" в Минске мог даже и сам Владимир Зеленский.

"Каким-то образом Лукашенко была передана информация. Он именно это подтвердил, что получил информацию, что на территории Минска находятся террористы, которые планируют совершить революцию в Беларуси… Если Зеленский говорит, что не хотел проведения этой операции и считал ее авантюрой. Может быть, это он позвонил? Зеленский мог и предупредить Эрдогана. Мы не можем знать его и не можем противоречить этому", – предположил бывший представитель спецслужб.