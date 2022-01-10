Как отбить у России желание нападать на Украину – эксперты озвучили способ

На данный момент вероятность большой войны с Россией не так велика, как об этом некоторые говорят. Но чтобы заставить Кремль отказаться от своих захватнических планов, нужно убедить, что будут огромные потери – не только на словах, но и на деле.
Об этом идет речь в нашей статье.
Политолог Игорь Петренко высказал мнение в комментарии "Сегодня", что угроза вторжения России в Украину останется в 2022 году, однако вероятность возникновения войны очень мала. По его словам, примерная вероятность нападения агрессора процентов 10.
Далее по теме
При этом он считает, что такая неопределенная ситуация может затянуться на 2-3 года, поэтому надо припугнуть Москву последствиями уже сейчас.
"Потенциальная возможность эскалации все же будет оставаться. Россия не отведет войска, но и не будет делать резких маневров. Будет использовать наличие военной силы как шантаж, обвиняя Украину в нарушениях различных договоренностей. Но реальные риски вторжения все же минимальны. Украине необходимо обеспечить понимание Россией, какие масштабные потери она может понести в случае войны", – говорит политолог.
С ним согласен и военный эксперт Игорь Козий.
"У нас должна быть такая обороноспособность, которая даст понять России, что ее армия понесет огромные потери. Тогда вопрос нападения самоустранится", – сказал он нам и добавил, что Минобороны должно вооружить нашу армию современным оружием.
Вторжение РФ в Украину
- Экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов считает фейком концентрацию войск России у границ Украины, которой запугивали украинское общество в последние месяцы. По его словам, за последние месяцы на границе не изменилось ничего в таких масштабах, что дало бы возможность Путину совершить крупномасштабное наступление на Украину.
- А вот политолог Юрий Подорожний считает, что Украина не сможет избежать полномасштабной войны с Россией. Он рассказал, от чего зависит, насколько быстро придет война.
- Тем временем председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявлял, что единственный способ сдержать Россию – это "адские" санкции.