Як відбити у Росії бажання нападати на Україну – експерти озвучили спосіб

На цей момент ймовірність великої війни з Росією не така велика, як про це говорять. Але щоб змусити Кремль відмовитись від своїх загарбницьких планів, потрібно переконати, що будуть величезні втрати – не лише на словах, а й ділом.
Про це йдеться у нашій статті.
Політолог Ігор Петренко висловив думку в коментарі "Сьогодні", що загроза вторгнення Росії в Україну залишиться у 2022 році, проте ймовірність виникнення війни є дуже малою. За його словами, приблизна можливість нападу агресора відсотків 10.
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При цьому він вважає, що така невизначена ситуація може затягтися на 2-3 роки, тому треба налякати Москву наслідками вже зараз.
"Потенційна можливість ескалації залишатиметься. Росія не відведе війська, але не робитиме різких маневрів. Використовуватиме наявність військової сили як шантаж, звинувачуючи Україну в порушеннях різних домовленостей. Але реальні ризики вторгнення все ж таки мінімальні. Україні необхідно забезпечити розуміння Росією, яких масштабних втрат вона може зазнати у разі війни", – каже політолог.
З ним згоден і військовий експерт Ігор Козій.
"У нас має бути така обороноздатність, яка дасть зрозуміти Росії, що її армія зазнає величезних втрат. Тоді питання нападу самоусунеться", – сказав він нам і додав, що Міноборони має озброїти нашу армію сучасною зброєю.
Вторгнення РФ в Україну
- Ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Іларіонов вважає фейком концентрацію військ Росії біля кордонів України, якою залякували українське суспільство в останні місяці. За його словами, за останні місяці на кордоні не змінилося нічого в таких масштабах, що дало б можливість Путіну зробити великомасштабний наступ на Україну.
- А ось політолог Юрій Подорожній вважає, що Україна не зможе уникнути повномасштабної війни з Росією. Він розповів, від чого залежить, як швидко прийде війна.
- Тим часом голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявляв, що єдиний спосіб стримати Росію – це "пекельні" санкції.