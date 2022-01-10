Як відбити у Росії бажання нападати на Україну – експерти озвучили спосіб

Не виключено, що нинішня російська ескалація може затягнутися на 2-3 роки

Росія має боятися великої війни з Україною. Колаж "Сьогодні"

На цей момент ймовірність великої війни з Росією не така велика, як про це говорять. Але щоб змусити Кремль відмовитись від своїх загарбницьких планів, потрібно переконати, що будуть величезні втрати – не лише на словах, а й ділом.

Про це йдеться у нашій статті.

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Політолог Ігор Петренко висловив думку в коментарі "Сьогодні", що загроза вторгнення Росії в Україну залишиться у 2022 році, проте ймовірність виникнення війни є дуже малою. За його словами, приблизна можливість нападу агресора відсотків 10.

При цьому він вважає, що така невизначена ситуація може затягтися на 2-3 роки, тому треба налякати Москву наслідками вже зараз.

"Потенційна можливість ескалації залишатиметься. Росія не відведе війська, але не робитиме різких маневрів. Використовуватиме наявність військової сили як шантаж, звинувачуючи Україну в порушеннях різних домовленостей. Але реальні ризики вторгнення все ж таки мінімальні. Україні необхідно забезпечити розуміння Росією, яких масштабних втрат вона може зазнати у разі війни", – каже політолог.

З ним згоден і військовий експерт Ігор Козій.

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"У нас має бути така обороноздатність, яка дасть зрозуміти Росії, що її армія зазнає величезних втрат. Тоді питання нападу самоусунеться", – сказав він нам і додав, що Міноборони має озброїти нашу армію сучасною зброєю.

Вторгнення РФ в Україну