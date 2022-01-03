Як стримати Путіна від вторгнення в Україну – у США назвали єдиний спосіб

Вторгнення Росії в Україну в США вважають дуже ймовірним, якщо проваляться переговори щодо ультиматуму Кремля. Зупинити його зможуть лише страшні санкції.
Про це сказав голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф. The Guardian.
За його словами, Росію треба переконати в тому, що її чекають великі наслідки за нову агресію проти України.
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"Я побоююся, що Путін ймовірно вторгнеться (в Україну. – Ред.). Чесно кажучи, я досі не розумію повної мотивації, чому він зараз це робить, але він безперечно, схоже, налаштований на це, якщо ми не зможемо переконати його у протилежному. Я думаю, що для того, щоб стримати те, що здається дуже ймовірним російським вторгненням в Україну, знову знадобляться величезні санкції проти Росії. І я вважаю, що наші союзники мають бути переконані у цьому. Росія має зрозуміти, що ми в цьому єдині", – сказав Адам Шифф.
За його словами, санкції потрібно вводити не проти Путіна особисто, а саме секторальні санкції, які вдарять найболючіше по Росії.
"І я думаю, що ніщо інше, як рівень санкцій, якого Росія ніколи не бачила, зупинить його (Путіна. – Ред.)", – додав американський політик.
Вторгненням в Україні Путін підставить сам себе
Глава комітету з розвідки зазначає, що вторгнення Росії в Україну може мати неприємні наслідки для самої Москви, оскільки НАТО стане ще ближчим до кордонів РФ. Буде протилежний ефект тому, чого досягає зараз Путін – нерозширення Альянсу та не розміщення натовських озброєнь поблизу Росії.
"Я також думаю, що потужним стримуючим фактором є розуміння того, що якщо вони дійсно вторгнуться (в Україну. – Ред.), це наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне далі", – резюмував він.
Переговори Росія-США-НАТО через Україну
- 30 грудня президенти США та Росії провели телефонну розмову. Американський президент погрожував Путіну проблемами у разі вторгнення в Україну. Наступного дня Байден сказав журналістам, що чітко озвучив Путіну позицію щодо України.
"Ми дали зрозуміти президенту Путіну, що якщо він вживе ще якихось дій, вторгнеться в Україну, то нами будуть застосовані суворі санкції. Ми збільшимо свою присутність у Європі разом з нашими союзниками по НАТО, і це буде (для Росії) високою ціною, яку їй доведеться заплатити", – сказав він.
- Тим часом після телефонної розмови президентів США та РФ понад два десятки американських дипломатів, співробітників сфери національної безпеки та експертів стосовно Росії закликали Байдена оприлюднити санкції проти РФ, які будуть запроваджені у разі вторгнення в Україну. На що в Росії вже заявили, що це може зірвати переговори щодо ультиматуму Путіна.
- А 2 січня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Байденом. Один із ключових меседжів – президент США підтвердив свою політику нічого не вирішувати щодо України без України.