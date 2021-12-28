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У Білому домі назвали дату переговорів із Росією – AFP

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
28 грудня, 08:53
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Американські та російські представники обговорять ситуацію на кордоні України
Москва намагається домовитися зі США, щоб Україну не пустили до НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"
Москва намагається домовитися зі США, щоб Україну не пустили до НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"

Представники Росії та США проведуть 10 січня переговори щодо ситуації навколо України, безпеки в Європі, а також щодо контролю над озброєннями.

Про це повідомляє Agence France-Presse.

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"Сполучені Штати розраховують на діалог із Росією", – зазначив представник Ради національної безпеки (СНБ) Білого дому.

За його словами, 12 січня може пройти засідання Ради Росія – НАТО, а 13 січня – переговори представників РФ та ОБСЄ.

"Коли ми сядемо за стіл переговорів, Росія може викласти свої занепокоєння, а ми викладемо свої, включаючи діяльність Росії", – сказав він.

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Як зазначає AFP, двосторонні переговори 10 січня відбудуться у рамках діалогу зі стратегічної безпеки. За словами представника РНБ, формат переговорів буде присвячений насамперед контролю над озброєннями, на зустрічі також буде розглянута ситуація на російсько-українському кордоні.

На наступних зустрічах 12 та 13 січня, зазначає AFP, обговорюватиметься ситуація навколо України.

Будь-які домовленості з Росією враховуватимуть інтереси України, додав американський урядовець.

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"Підхід президента Байдена до України чіткий і послідовний: об'єднати (Північноатлантичний) альянс навколо двох напрямків – стримування та дипломатія. Ми єдині як Альянс стосовно наслідків, з якими зіткнеться Росія, якщо вона вторгнеться до України", – сказав представник Білого дому.

Представник РНБ додав, що члени НАТО "також єдині у своїй відданості вести засновану на принципах дипломатію з Росією".

Як зазначає AFP, наразі невідомо, хто саме братиме участь у переговорах 10 січня.

Як розвивалися події?

  • Раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що основний раунд переговорів Росії та США щодо гарантій безпеки відбудеться одразу після новорічних канікул. Міністр додав, що для Москви має значення строк переговорів, наголосивши на неприпустимості їх затягування, незважаючи на те, що РФ нібито не висуває ультиматумів у цьому питанні. Також Лавров підкреслив, що у зв'язку з цим основним переговорником на тему гарантій безпеки з Росією є Вашингтон.
  • Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня опублікувало проєкти договору зі США про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав – членів Організації Північноатлантичного договору. Вони були передані помічнику держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід 15 грудня.
  • Росія вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
  • У США ще не дали відповіді росіянам. У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право визначати своє майбутнє і зовнішню політику.

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