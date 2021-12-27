Коли РФ та США обговорять ультиматум Путіна – Лавров назвав терміни

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російсько-американські переговори щодо гарантій безпеки відбудуться відразу після новорічних канікул – за день то саміту Росія-НАТО.
Про це він сказав в інтерв'ю YouTube каналу "Соловйов LIVE".
Нагадаємо, представник НАТО підтвердив, що генеральний секретар Єнс Столтенберг вирішив скликати зустріч РФ-НАТО 12 січня.
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За словами Міністра закордонних справ РФ, за день до цього Москва проведе переговори з Вашингтоном. Темами обговорення стануть вимоги Кремля про нерозширення НАТО, зокрема, Володимир Путін хоче гарантій, що Україна не вступить до Альянсу.
"З США ми проводитимемо основний раунд переговорів, який відбудуться відразу після завершення новорічних канікул. НАТОвці запропонували вустами Столтенберга як генсекретаря, але ясно, що це з подачі США, відразу після цього – через день – провести засідання ради Росія-НАТО", – сказав Лавров.
Він додав, що переговори вестимуть міжвідомчі делегації за участю МЗС та військових.
Ультиматум РФ з НАТО
- У грудні Росія опублікувала проєкт договору із США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
- У США ще не дали відповіді росіянам. У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс за ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право визначати своє майбутнє і зовнішню політику.
- Крім того, президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин При цьому господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".