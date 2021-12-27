Когда РФ и США обсудят ультиматум Путина – Лавров назвал сроки

Переговоры по гарантиям безопасности пройдут с участием военных

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул – за день то саммита Россия-НАТО.

Об этом он сказал в интервью YouTube каналу "Соловьев LIVE".

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Напомним, представитель НАТО подтвердил, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг решил созвать встречу РФ-НАТО 12 января.

По словам министра иностранных дел РФ, за день до этого Москва проведет переговоры с Вашингтоном. Темами обсуждения станут требования Кремля о нерасширении НАТО, в частности Владимир Путин хочет гарантий, что Украина не вступит в Альянс.

"С США мы будем проводить основной раунд переговоров, который состоятся сразу по завершении новогодних каникул. НАТОвцы предложили устами Столтенберга как генсекретаря, но ясно, что это с подачи США, сразу вслед за этим – через день – провести заседание совета Россия-НАТО", – сказал Лавров.

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Он добавил, что переговоры будут вести межведомственные делегации с участием МИД и военных.

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