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Когда РФ и США обсудят ультиматум Путина – Лавров назвал сроки

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
27 декабря, 14:59
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Переговоры по гарантиям безопасности пройдут с участием военных
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: коллаж "Сегодня"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул – за день то саммита Россия-НАТО.

Об этом он сказал в интервью YouTube каналу "Соловьев LIVE".

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Напомним, представитель НАТО подтвердил, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг решил созвать встречу РФ-НАТО 12 января.

По словам министра иностранных дел РФ, за день до этого Москва проведет переговоры с Вашингтоном. Темами обсуждения станут требования Кремля о нерасширении НАТО, в частности Владимир Путин хочет гарантий, что Украина не вступит в Альянс.

"С США мы будем проводить основной раунд переговоров, который состоятся сразу по завершении новогодних каникул. НАТОвцы предложили устами Столтенберга как генсекретаря, но ясно, что это с подачи США, сразу вслед за этим – через день – провести заседание совета Россия-НАТО", – сказал Лавров.

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Он добавил, что переговоры будут вести межведомственные делегации с участием МИД и военных.

Ультиматум РФ по НАТО

  • В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
  • В США еще не дали ответ россиянам. В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право определять свое будущее и внешнюю политику.
  • Кроме того, президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

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