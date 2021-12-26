Остались считанные дни. СМИ назвали дату проведения Совета Россия – НАТО

Столтенберг решил созвать заседание в качестве председателя

Столтенберг решил созвать заседание Совета Россия - НАТО в начале января. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение организовать 12 января 2022 года заседание Совета Россия – НАТО. Он принял подобное решение в качестве председателя Совета Россия – НАТО.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

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"Мы контактируем с Россией по данному вопросу", – сказал источник агентства.

По данным агентства, в этот же день в Брюсселе пройдет заседание начальников генштабов стран-участниц НАТО.

Отметим, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс никогда не пойдет на компромиссы с Россией о праве Украины выбирать свой путь и вступить в блок. Он также подчеркнул, что Москва продолжает сохранять большую военную группировку на украинской границе.

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Кроме того, Столтенберг опроверг сообщения западных СМИ о появлении острых разногласий между странами Альянса по вопросу дальнейших отношений с Россией и о российской инициативе по обсуждению с Альянсом юридически обязывающих гарантий безопасности в Европе.

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