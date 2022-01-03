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Перший дзвінок Байдена Зеленському у 2022 році – про що домовилися

Наталія Магдик Наталія Магдик
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3 січня, 00:08
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Президент США набрав Банкову через два дні після переговорів із Путіним
Президенти України та США провели переговори
Президенти України та США провели переговори / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден провели телефонну розмову. Повідомлення з'явилося на сайті Білого дому.

Що сказали у Байдена

  • Президент США запевнив українців у рішучій відповіді у разі вторгнення Російської Федерації.
  • І Зеленський, і Байден підтримали дипломатичну роботу з переговорів Москви та НАТО.
  • Президент США підтвердив свою політику нічого не вирішувати щодо України без України.
  • У Білому домі вкотре заявили про прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України.
  • Джо Байден згадав про Мінські угоди, оцінивши "активну дипломатію" для їхнього впровадження.

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Що сказали на Банковій

Перша реакція української сторони з'явилася в Twitter Володимира Зеленського. Звіт про переговори з Байденом умістився у три речення.

"Перша міжнародна розмова року з Джо Байденом доводить особливий характер наших відносин. Обговорили спільні дії та партнерів зі збереження миру в Європі та недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку", – написано у твіті президента України.

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Зеленський відреагував на дзвінок Байдена трьома реченнями у Twitter.
Зеленський відреагував на дзвінок Байдена трьома реченнями у Twitter. / Фото: Twitter

Це вже традиція

Байден обов'язково телефонує Зеленському після переговорів з Путіним – або до російсько-американських переговорів, або відразу після них. Таким чином він дає зрозуміти, що за спиною України нічого без її відома не вирішуватиметься.

Переговори Путіна та Байдена

  • 30 грудня за київським часом президент США Джозеф Байден розпочав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За даними агентства Reuters, цього разу переговори тривали всього 50 хвилин, на відміну від двогодинної розмови, яка відбулася між сторонами 7 грудня .
  • Ці переговори відбулися на тлі повідомлень американських ЗМІ, що ВПС США провели свої перші розвідувальні польоти в районі східного кордону України, ймовірно, збираючи інформацію про розміщення військ РФ у регіоні.
  • 25 грудня газета The New York Times із посиланнями на американські офіційні особи повідомила, що Пентагон розробляє план надання Україні розвідданих щодо можливого російського вторгнення.
  • На сайті Білого дому уточнили, що Джо Байден у розмові з Путіним дав зрозуміти: на Росію чекає рішуча відповідь, якщо вона продовжить будувати плани про вторгнення в Україну. Крім того, президент США висловив надію на переговори Росії з НАТО з питань безпеки у 2022 році.

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