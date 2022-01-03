Перший дзвінок Байдена Зеленському у 2022 році – про що домовилися

Президент США набрав Банкову через два дні після переговорів із Путіним

Президенти України та США провели переговори / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден провели телефонну розмову. Повідомлення з'явилося на сайті Білого дому.

Що сказали у Байдена

Президент США запевнив українців у рішучій відповіді у разі вторгнення Російської Федерації.

І Зеленський, і Байден підтримали дипломатичну роботу з переговорів Москви та НАТО.

Президент США підтвердив свою політику нічого не вирішувати щодо України без України.

У Білому домі вкотре заявили про прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України.

Джо Байден згадав про Мінські угоди, оцінивши "активну дипломатію" для їхнього впровадження.

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Що сказали на Банковій

Перша реакція української сторони з'явилася в Twitter Володимира Зеленського. Звіт про переговори з Байденом умістився у три речення.

"Перша міжнародна розмова року з Джо Байденом доводить особливий характер наших відносин. Обговорили спільні дії та партнерів зі збереження миру в Європі та недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку", – написано у твіті президента України.

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Зеленський відреагував на дзвінок Байдена трьома реченнями у Twitter. / Фото: Twitter

Це вже традиція

Байден обов'язково телефонує Зеленському після переговорів з Путіним – або до російсько-американських переговорів, або відразу після них. Таким чином він дає зрозуміти, що за спиною України нічого без її відома не вирішуватиметься.

Переговори Путіна та Байдена