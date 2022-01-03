Первый звонок Байдена Зеленскому в 2022 году – о чем договорились

Президент Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден провели телефонный разговор. Сообщение появилось на сайте Белого дома.
Что сказали у Байдена
- Президент США заверил украинцев в решительном ответе в случае вторжения Российской Федерации.
- И Зеленский, и Байден поддержали дипломатическую работу по переговорам Москвы и НАТО.
- Президент США подтвердил свою политику ничего не решать по Украине без Украины.
- В Белом доме в который раз заявили о приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.
- Джо Байден вспомнил о Минских соглашениях, оценив "активную дипломатию" для их продвижения.
Что сказали на Банковой
Первая реакция украинской стороны появилась в Twitter Владимира Зеленского. Отчет о переговорах с Байденом уместился в три предложения.
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"Первый международный разговор года с Джо Байденом доказывает особенный характер наших отношений. Обсудили общие действия и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущения дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непоколебимую поддержку", – написано в в твите президента Украины.
Это уже традиция
Байден обязательно созванивается с Зеленским после переговоров с Путиным – либо до российско-американских переговоров, либо сразу после них. Таким образом он дает понять, что за спиной Украины ничего без ее ведома решаться не будет.
Переговоры Путина и Байдена
- 30 декабря по киевскому времени президент США Джозеф Байден начал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным агентства Reuters, на этот раз переговоры продлились всего 50 минут, в отличие от двухчасового разговора, который состоялся между сторонами 7 декабря.
- Эти переговоры прошли на фоне сообщений американских СМИ, что ВВС США провели свои первые разведывательные полеты в районе восточной границы Украины, предположительно, собирая информацию о размещении войск РФ в регионе.
- 25 декабря газета The New York Times со ссылками на американские официальные лица сообщила, что Пентагон разрабатывает план предоставления Украине разведданных, касающихся возможного российского вторжения.
- На сайте Белого дома уточнили, что Джо Байден в разговоре с Путиным дал понять: Россию ждет решительный ответ, если она продолжит строить планы о вторжении в Украину. Кроме того, президент США выразил надежду на переговоры России с НАТО по вопросам безопасности в 2022 году.