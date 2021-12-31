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Зеленський і Байден вже скоро проведуть переговори – ЗМІ дізналися дату

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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31 грудня, 20:40
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Напередодні президент США поспілкувався з Путіним і теперь все розповість особисто президентові України
Байден та Зеленський поговорять одразу після Нового року. Колаж "Сьогодні"
Байден та Зеленський поговорять одразу після Нового року. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден проведуть телефонну розмову 2 січня. Про це повідомляє репортер Білого дому для Associated Press Дарлін Супервілл. Twitter.

Вона також дізналася із Білого дому, які теми Байден планує обговорити із Зеленським.

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"Білий дім каже, що Байден поговорить з лідером України у неділю, щоб підтвердити підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, обговорити нарощування військової могутності Росії на кордонах України та розглянути підготовку до майбутніх дипломатичних баталій, щоб допомогти знизити регіональну напруженість", – написала журналістка.

Розмова Байдена з Путіним

  • Напередодні, увечері 30 грудня президенти США та Росії провели телефонну розмову. Цього разу переговори Байдена та Путіна тривали лише 50 хвилин, на відміну від двогодинної розмови 7 грудня. Американський президент погрожував Путіну проблемами у разі вторгнення в Україну.
  • Зазначимо, що передноворічні переговори президентів США та РФ 30 грудня викликали ще більше питань, ніж минулого разу. Читайте детальніше, наскільки далеко зайшов Байден у обіцянках Путіну про Україну.
  • Як відомо, 10 січня має відбутися перший раунд переговорів між США та Росією щодо ультиматуму Москви щодо нерозширення НАТО. Кремль наполягає, щоб до Альянсу не приймали Україну і щоб воєнно-політичний блок взагалі не розширювався. 12 січня має відбутися засідання Ради Росія-НАТО, а 13-го – Росія-ОБСЄ.

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