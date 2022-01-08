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"Повномасштабна війна з РФ неминуча": політолог зробив тривожну заяву

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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8 січня, 16:12
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Подорожній розповів, від чого залежить, наскільки швидко прийде війна
Загроза повномасштабного вторгнення РФ в Україну залишається. Фото: колаж "Сьогодні"
Загроза повномасштабного вторгнення РФ в Україну залишається. Фото: колаж "Сьогодні"

Політолог Юрій Подорожній вважає, що Україна не зможе уникнути повномасштабної війни із Росією.

Про це він заявив в ефірі програми "Сьогодны День" на телеканалі "Україна 24".

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"Ми з вами повинні розуміти, що наші взаємини з росіянами завершаться повномасштабною війною. І те, наскільки швидко ця війна прийде, залежить від того, наскільки сильну армію в Україні ми будемо створювати. Війна є неминучою абсолютно. Це наші з росіянами взаємозв'язки. Ось коли вона буде – в 2022-му, в 2030-му чи 2050 році... Або Україна як держава в кінцевому підсумку з росіянами матиме таку пряму війну, або нас не існуватиме, і росіяни в принципі підводять всіх до цієї думки", – заявив політолог.

Подорожній висловив глибоке переконання, що Україна стоїть на порозі серйозної війни з РФ.

"Вторгнення російської армії – це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", – заявив він.

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Загроза вторгнення РФ в Україну

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