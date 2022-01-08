"Полномасштабная война с РФ неизбежна": политолог сделал тревожное заявление

Политолог Юрий Подорожний считает, что Украина не сможет избежать полномасштабной войны с Россией.
Об этом он заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".
"Мы с вами должны понимать, что наши отношения с россиянами закончатся полномасштабной войной, и то, насколько быстро эта война придет, зависит от того, насколько сильную армию в Украине мы будем создавать. Война неизбежна абсолютно. Это наши отношения с россиянами. Вот когда она будет – в 2022-м, в 2030-м или 2050 году... Или Украина как государство в конечном итоге с россиянами будет иметь такую прямую войну, или нас не будет существовать, и россияне в принципе подводят всех к этому мнению", – заявил политолог.
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Подорожний выразил глубокую убежденность в том, что Украина стоит на пороге серьезной войны с РФ.
"Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", – заявил он.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает войска к границам Украины с трех сторон. По мнению американских экспертов, эти войска представляют реальную угрозу серьезной эскалации конфликта с Украиной и "открытия Москвой нового фронта".
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия в случае вторжения в Украину потерпит громкое поражение – погибнут десятки тысяч оккупантов. Даже российские генералы это понимают и не в восторге от военной авантюры Путина.
- Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил, что заставит Путина прекратить войну в Украине. Хозяин Кремля не идет на мирные переговоры, но его можно заставить.
- Россия за год понесла огромные потери на Донбассе.