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"Мы это знаем восемь лет": Илларионов разоблачил Путина

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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9 января, 11:51
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Экс-советник президента РФ считает, что украинское общество специально запугивают
Андрей Илларионов (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Андрей Илларионов (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что концентрация войск России у границ Украины, которой запугивали украинское общество в последние месяцы, является фейком.

Такое мнение он высказал в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале Украина 24.

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"Кампания, которая шла весь конец прошлого года, о так называемой концентрации российских войск на украинской границе – это пшик, это фейк, это фальсификация. То, что Путин планировал и планирует контролировать Украину – мы это знаем 8 лет. То, что какие-то российские войска находятся и вдоль украинской границы, и в ОРДЛО, и в оккупированном Крыму – мы это знаем, ничего не изменилось", – подчеркнул российский экономист.

По его словам, за последние месяцы в этих местах не изменилось ничего в таких масштабах, что дало бы возможность Путину совершить крупномасштабное наступление на Украину.

"Смотрим не на заявления, не на публикации газеты Washinghton Post, которые не имеют этих данных. Мы смотрим на реальное положение дел на поле – появились ли там новые войска, новая техника в масштабах, достаточных для крупномасштабного наступления? Запасы, склады, продовольствие, боеприпасы, вооружение, подтягивание войск? Ничего этого нет. Мы один раз посмотрели, второй, десятый, сотый – мы этого не видим", – заявил экс-советник Путина.

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Как отметил Илларионов, возле границ с Украиной наблюдаются "отдельные движения" – "отдельный танковый батальон выехал с базы на стрельбище, пострелял, не вернулся на эту базу, уехал на другую базу".

"Но танковый батальон – это для одной деревни. Когда публикуются эти карты (предполагаемого наступления России. – Ред.), там рисуют стрелочки. Одна стрелочка охватывает Харьков, захватывает Полтаву, выходит на берег Днепра, переправляется, доходит до Умани... Непонятно, удержим Киев или нет. Мы смотрим, а за стрелочкой стоит подпись – 8 батальонно-тактических групп (БТГ). Размер батальонно-тактической группы – от 300 до 600 человек. Умножаем 600 на 8 БТГ – получаем 5 тысяч человек. 5 тысяч человек окружают Харьков, занимают Полтаву, движутся к Днепру, переправляются, занимают Умань... Это на кого рассчитано, на какой детский сад?" – заявил он.

По словам экс-советника Путина, "это рассчитано на украинскую общественность, на украинских граждан, это кампания запугивания, шантажа, истерики, паники".

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