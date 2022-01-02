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Благодаря Украине? Россия и Запад помирятся только при одном условии

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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2 января, 11:34
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Сейчас отношения Москвы с США и НАТО на рекордно низком уровне, в РФ вообще периодически угрожают войной
Маркарова рассказала, что нужно сделать России. Коллаж "Сегодня"
Маркарова рассказала, что нужно сделать России. Коллаж "Сегодня"

Россия наладит отношения с Западом – США и НАТО – только в том случае, если изменит отношение к Украине, прекратит агрессию и оккупацию. Об этом рассказала в интервью Радио Свобода посол Украины в США Оксана Маркарова.

Ранее дипломат говорила, что для США важно создание отношений с Российской Федерацией, которые можно предусмотреть, а не ждать непонятно чего от Москвы в любой момент.

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"Мы со своей стороны говорим только о том, что, выстраивая какие-либо отношения с Российской Федерацией, нужно четко понимать, что это страна-агрессор и что нормализация отношений коллективного Запада, скажем так, с Россией возможна, только если Россия изменит свое поведение по отношению к Украине, то есть прекратит оккупацию Крыма, агрессию на востоке и перестанет гибридно вмешиваться внутри страны", – сказал Маркарова.

Пока Россия и Запад только угрожают друг другу

  • В декабре Москва предъявила США и НАТО ультиматум, чтобы Альянс прекратил свое расширение, в том числе прямым текстом написано, чтобы Украину не принимали в НАТО. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае отказа Запада дать так называемые гарантии безопасности ответ РФ "может быть самым разным".
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою "агрессивную линию", то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз ее безопасности. Также он считает, что Запад хочет устроить "маленькую войнушку" в Европе.
  • Тем временем Европа и США выработали стратегию на случай вторжения России в Украину. Запад обещает "адские санкции" Москве, которые якобы должны полностью разрушить российскую экономику.
  • Более двух десятков американских дипломатов, сотрудников сферы национальной безопасности и экспертов по России призвали Байдена обнародовать санкции против РФ, которые будут введены в случае вторжения в Украину. На что в России уже заявили, что это может сорвать переговоры по ультиматуму Путина.

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