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Завдяки Україні? Росія і Захід помиряться лише за однієї умови

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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2 січня, 11:34
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Зараз відносини Москви з США та НАТО на рекордно низькому рівні, у РФ взагалі періодично погрожують війною
Маркарова розповіла, що треба зробити Росії. Колаж "Сьогодні"
Маркарова розповіла, що треба зробити Росії. Колаж "Сьогодні"

Росія налагодить відносини із Заходом – США та НАТО – лише в тому разі, якщо змінить ставлення до України, припинить агресію та окупацію. Про це повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода посол України у США Оксана Маркарова.

Раніше дипломат говорила, що для США важливим є створення передбачуваних відносин з Російською Федерацією, а не чекати незрозуміло чого від Москви будь-якої миті.

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"Ми зі свого боку говоримо тільки про те, що, вибудовуючи будь-які стосунки з Російською Федерацією, треба чітко розуміти, що це – країна-агресор і що нормалізація стосунків колективного Заходу, скажімо так, з Росією можлива, тільки якщо Росія змінить свою поведінку по відношенню до України, тобто припинить окупацію Криму, агресію на сході і перестане гібридно втручатися всередині країни", – сказав Маркарова.

Поки що Росія та Захід тільки погрожують один одному

  • У грудні Москва надала США та НАТО ультиматум, щоб Альянс припинив своє розширення, у тому числі прямим текстом написано, щоб Україну не приймали до НАТО. Президент РФ Володимир Путін заявив, що у разі відмови Заходу дати так звані гарантії безпеки відповідь РФ "може бути різною".
  • Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров попереджав, що якщо в розумний строк конструктивної відповіді не буде і Захід продовжить свою "агресивну лінію", то Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз її безпеці. Також він вважає, що Захід хоче влаштувати "маленьку війнушку" в Європі.
  • Тим часом Європа та США виробили стратегію на випадок вторгнення Росії до України. Захід обіцяє "пекельні санкції" Москві, які нібито мають повністю зруйнувати російську економіку.
  • Понад два десятки американських дипломатів, співробітників сфери національної безпеки та експертів щодо Росії закликали Байдена оприлюднити санкції проти РФ, які будуть запроваджені у разі вторгнення в Україну. На що у Росії вже заявили, що це може зірвати переговори щодо ультиматуму Путіна.

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