Зеленский: "Есть несколько вариантов привлечения США к переговорам по Донбассу"

Украина обсуждает с Вашингтоном варианты непосредственного участия в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Донбассе.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу ICTV.
Варианты есть
"Мы обсуждали с президентом США Байденом несколько вариантов привлечения Соединенных Штатов к решения этого конфликта. Они сказали, что они, в принципе, поддерживают, однако будут думать над форматом, а потом предлагать этот формат Украине и России. Я знаю, что недавно была встреча у представителя США у Виктории Нуланд с коллегами в Москве по этому поводу", – раскрыл некоторые детали происходящего Владимир Зеленский.
Далее по теме
Нуланд в Москве
- Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 11-13 октября была с рабочим визитом в России.
- Советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Нуланд удалось "нагнуть россиян так", что они даже запустили газ в Венгрию через украинскую ГТС.
- В конце сентября Ермак заявил, что Украина ведет работу над тем, чтобы встреча лидеров "Нормандской четверки" состоялась еще при действующем канцлере Германии Ангеле Меркель – как одном из двух оставшихся у власти свидетелей заключения Минских соглашений.
- При этом в Киеве прекрасно понимают, что ключ от разрешения ситуации с войной на Донбассе и деоккупацией Крыма в голове одного человека и решить эту проблему можно всего за минуту.