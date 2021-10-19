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Зеленский: "Есть несколько вариантов привлечения США к переговорам по Донбассу"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
19 октября, 05:45
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В интервью ICTV Владимир Зеленский рассказал, что у американцев есть несколько сценариев своего участия в переговорах
США ищут варианты, как влиться в переговорный процесс по Донбассу / Коллаж "Сегодня"
США ищут варианты, как влиться в переговорный процесс по Донбассу / Коллаж "Сегодня"

Украина обсуждает с Вашингтоном варианты непосредственного участия в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу ICTV.

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Варианты есть

"Мы обсуждали с президентом США Байденом несколько вариантов привлечения Соединенных Штатов к решения этого конфликта. Они сказали, что они, в принципе, поддерживают, однако будут думать над форматом, а потом предлагать этот формат Украине и России. Я знаю, что недавно была встреча у представителя США у Виктории Нуланд с коллегами в Москве по этому поводу", – раскрыл некоторые детали происходящего Владимир Зеленский.

Нуланд в Москве

  • Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 11-13 октября была с рабочим визитом в России.
  • Советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Нуланд удалось "нагнуть россиян так", что они даже запустили газ в Венгрию через украинскую ГТС.
  • В конце сентября Ермак заявил, что Украина ведет работу над тем, чтобы встреча лидеров "Нормандской четверки" состоялась еще при действующем канцлере Германии Ангеле Меркель – как одном из двух оставшихся у власти свидетелей заключения Минских соглашений.
  • При этом в Киеве прекрасно понимают, что ключ от разрешения ситуации с войной на Донбассе и деоккупацией Крыма в голове одного человека и решить эту проблему можно всего за минуту.

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