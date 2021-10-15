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"Два телефонных звонка и войны нет": Арестович рассказал о тактике возвращения Донбасса

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 октября, 17:33
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Прекращение войны зависит от Путина, на него нужно влиять с помощью американцев
Арестович считает, что двумя звонками Путина можно закончить войну на Востоке Украины / Коллаж "Сегодня"
Арестович считает, что двумя звонками Путина можно закончить войну на Востоке Украины / Коллаж "Сегодня"

Ключ от разрешения ситуации с войной на Донбассе и деоккупацией Крыма в голове одного человека и решить эту проблему можно всего за минуту.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович на телеэфире телеканала "Украина 24" в телепрограмме "Народ против".

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Отрезвляющая реальность

"Мы и наши международные партнеры сразу дали – очень давно – оценку, что ключ – в голове одного человека (зовут его Владимир Путин), а решение – в Кремле. Вопросы войны на Донбассе и деоккупации Крыма могут произойти за одну минуту. Два телефонные звонка Путина и все – войны нет, начинается процесс деоккупации. Один-единственный человек решает это все", — заявил Арестович во время телеэфира.

"Нормандский формат"

Алексей Арестович подтвердил информацию, что Офис президента Украины активно занимается продвижением встречи в "нормандском формате". Но, как и следовало ожидать, все тормозит российская сторона.

"Судьбу этих переговоров определяют два фактора. Первый – это визит Нуланд в Москву и переговоры по этому поводу, т.е. речь идет о возможном возвращении США в том или ином варианте в "нормандский формат", который якобы обсуждается. Эти консультации происходят совместно с Украиной... Второй – это то, что формально стороны – МИД Германии и Франции – анонсируют встречу на уровне министров иностранных дел. Т.е. какой-то трек идет и мы можем сказать, что по крайней мере Франции, Германии и Украине такая встреча нужна. И если посмотреть с точки зрения, что россияне нам отказывают в адекватности нашего руководства страны и стране отказывают как системе, которая хочет "договариваться на российских условиях", мы можем сказать, что отказали РФ и руководству РФ еще раньше", – отметил Арестович.

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