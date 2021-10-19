Зеленський: "Є кілька варіантів залучення США до переговорів по Донбасу"

Україна обговорює з Вашингтоном варіанти безпосередньої участі в переговорному процесі по врегулюванню конфлікту на Донбасі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю телеканалу ICTV.
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"Ми обговорювали з президентом США Байденом кілька варіантів залучення Сполучених Штатів до вирішення цього конфлікту. Вони сказали, що вони, в принципі, підтримують, проте будуть думати над форматом, а потім пропонувати цей формат Україні та Росії. Я знаю, що недавно була зустріч у представника США у Вікторії Нуланд з колегами в Москві з цього приводу", – розкрив деякі деталі того, що відбувається Володимир Зеленський.
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Нуланд в Москві
- Нагадаємо, заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд 11-13 жовтня була з робочим візитом в Росії.
- Радник глави Офісу президента України, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що Нуланд вдалося "нагнути росіян так", що вони навіть запустили газ в Угорщину через українську ГТС.
- В кінці вересня Єрмак заявив, що Україна веде роботу над тим, щоб зустріч лідерів "Нормандської четвірки" відбулася ще при діючому канцлерові Німеччини Ангелі Меркель – як одному з двох, що залишилися при владі свідків укладення Мінських угод.
- При цьому в Києві прекрасно розуміють, що ключ від вирішення ситуації з війною на Донбасі і деокупацією Криму в голові однієї людини і вирішити цю проблему можна лише за хвилину.