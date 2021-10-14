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"Тетка жесткая, всех прогнула" – Арестович похвалил Нуланд за успехи в Москве

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
14 октября, 15:31
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Нуланд приехала, "всякие Путины и Шойгу взяли под козырек" и пустили газ через ГТС Украины
Арестович считает, что визит Виктории Нуланд в Москву был весьма успешный для Украины / Коллаж "Сегодня"
Арестович считает, что визит Виктории Нуланд в Москву был весьма успешный для Украины / Коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович поблагодарил заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд за защиту интересов Украины в Москве во время своего визита 11-13 октября.

Взяли под козырек

"Они понимали, что Нуланд их прогнет и она их прогнула! И провернула очень конкретно, тетка она жесткая, в хорошем смысле этого слова. В день ее приезда сразу газ пошел через украинскую ГТС опять в Венгрию – возобновился транзит. Неизвестно насколько, но даже если на один день, то это очень символический жест", – заявил Арестович в эфире UKRlifeTV.

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"Хрупкая женщина приехала, как они говорят, печеньки раздающая. Раздала им, видимо, печенек и они дружненько все тумблеры повключали и, как зайки, начали договариваться дальше. Чем американцы и хороши, Они поиздевались – они пригнали женщину, которая нагнула всех эти мужиков: всех этих Шойгу, Путиных, всяких страшных Патрушевых, и прочее, прочее. Вот они взяли под козырек и начали выполнять", – продолжил Арестович.

Цель визита

  • Цель визита в Москву Виктории Нуланд была встреча с высокопоставленными должностными лицами и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов.
  • Украина ожидала, что будет обсуждаться перспектива заседания "нормандского формата".
  • В начале сентября Андрей Ермак заявил, что Соединенные Штаты готовы участвовать в "нормандском формате" по Донбассу и сделать все, что возможно, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить безопасность.
  • В июле президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть США в "нормандском формате", но не исключил, что американцы могут помочь в урегулировании конфликта и в параллельном формате.
  • При этом ранее в России назвали условие для подключения США к "нормандскому формату". В Москве нервничают, что Америка станет на сторону Украины и будет давить на Москву.
  • В конце сентября Ермак заявил, что Украина ведет работу над тем, чтобы встреча лидеров "Нормандской четверки" состоялась еще при действующем канцлере Германии Ангеле Меркель – как одном из двух оставшихся у власти свидетелей заключения Минских соглашений.
  • По данным на 13 октября, лидеры стран "нормандского формата" не смогли согласовать проведение саммита по Донбассу. Договоренности по итогам встречи двухлетней давности в Париже не выполнены.

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