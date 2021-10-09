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Виктория Нуланд едет с рабочим визитом в Москву

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
9 октября, 12:03
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Цель визита – встреча с высокопоставленными должностными лицами
Викторие Нуланд на следующей неделе предстоят нелегкие переговоры / Коллаж "Сегодня"
Викторие Нуланд на следующей неделе предстоят нелегкие переговоры / Коллаж "Сегодня"

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 11 октября отправится с рабочим визитом в Россию.

О визите говорится на сайте Государственного департамента США.

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В сообщении Госдепартамента сказано, что цель визита в Москву – встреча с высокопоставленными должностными лицами и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

Более конкретных сведений нет. Однако днем ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил по телефону с Викторией Нуланд ситуацию вокруг Украины. В частности, стороны затронули перспективы заседания "нормандского формата". Не исключено, что сейчас идет подготовка к встрече "нормандской четверки", что пытается ускорить Украина.

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