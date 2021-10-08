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Нуланд в помощь. Ермак взялся ускорить "нормандский формат"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
8 октября, 00:28
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Глава Офиса президента Украины обсудил с Викторией Нуланд ситуацию вокруг "нормандской четверки"
Андрей Ермак рассказал, что готовится встреча в "Нормандском формате" / Коллаж "Сегодня"
Андрей Ермак рассказал, что готовится встреча в "Нормандском формате" / Коллаж "Сегодня"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил по телефону с помощницей государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Викторией Нуланд ситуацию вокруг Украины. В частности, стороны затронули перспективы заседания "нормандского формата".

Об этом Андрей Ерман написал на своем Twitter-аккаунте.

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"Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, перспективы диалога в формате N4, важность усиления роли США в переговорном процессе по мирному урегулированию на Востоке Украины", – написал Андрей Ермак.

Отметим, Андрей Ермак является политическим советником президента Украины в рамках "нормандского формата". Он участвует в переговорах советников Украины, Германии, Франции и России.

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Подготовка к "нормандскому формату"

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