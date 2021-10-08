Нуланд в помощь. Ермак взялся ускорить "нормандский формат"

Глава Офиса президента Украины обсудил с Викторией Нуланд ситуацию вокруг "нормандской четверки"

Андрей Ермак рассказал, что готовится встреча в "Нормандском формате" / Коллаж "Сегодня"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил по телефону с помощницей государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Викторией Нуланд ситуацию вокруг Украины. В частности, стороны затронули перспективы заседания "нормандского формата".

Об этом Андрей Ерман написал на своем Twitter-аккаунте.

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"Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, перспективы диалога в формате N4, важность усиления роли США в переговорном процессе по мирному урегулированию на Востоке Украины", – написал Андрей Ермак.

Отметим, Андрей Ермак является политическим советником президента Украины в рамках "нормандского формата". Он участвует в переговорах советников Украины, Германии, Франции и России.

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Подготовка к "нормандскому формату"

В начале сентября Андрей Ермак заявил, что Соединенные Штаты готовы участвовать в "нормандском формате" по Донбассу и сделать все, что возможно, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить безопасность.

В июле президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть США в "нормандском формате", но не исключил, что американцы могут помочь в урегулировании конфликта и в параллельном формате.

При этом ранее в России назвали условие для подключения США к "нормандскому формату". В Москве нервничают, что Америка станет на сторону Украины и будет давить на Москву.

В конце сентября Ермак заявил, что Украина ведет работу над тем, чтобы встреча лидеров "Нормандской четверки" состоялась еще при действующем канцлере Германии Ангеле Меркель – как одном из двух оставшихся у власти свидетелей заключения Минских соглашений.