Нуланд на допомогу. Єрмак взявся прискорити "нормандський формат"

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив по телефону з помічницею державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторією Нуланд ситуацію навколо України. Зокрема, сторони торкнулися перспективи засідання "нормандського формату" .
Про це Андрій Ерман написав на своєму Twitter-акаунті .
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"Обговорили ситуацію з безпекою навколо України, перспективи діалогу в форматі N4, важливість посилення ролі США в переговорному процесі щодо мирного врегулювання на Сході України", – написав Андрій Єрмак.
Відзначимо, Андрій Єрмак є політичним радником президента України в рамках "нормандського формату". Він бере участь в переговорах радників України, Німеччини, Франції та Росії.
Підготовка до "нормандського формату"
- На початку вересня Андрій Єрмак заявив, що Сполучені Штати готові брати участь в "нормандському форматі" і зробити все, що можливо, щоб допомогти Україні припинити війну і забезпечити безпеку.
- У липні президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити США в "нормандському форматі", але не виключив, що американці можуть допомогти у врегулюванні конфлікту і в паралельному форматі.
- При цьому раніше в Росії назвали умову для підключення США до "нормандського формату". У Москві нервують, що Америка стане на сторону України і буде тиснути на Москву.
- В кінці вересня Єрмак заявив, що Україна веде роботу над тим, щоб зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбулася ще при діючому канцлерові Німеччини Ангелі Меркель – як одному з двох, хто залишився при владі свідків укладення Мінських угод.