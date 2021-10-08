Нуланд на допомогу. Єрмак взявся прискорити "нормандський формат"

Глава Офісу президента України обговорив з Вікторією Нуланд ситуацію навколо "нормандської четвірки"

Андрій Єрмак розповів, що готується зустріч в "Нормандському форматі" / Колаж "Сьогодні"

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив по телефону з помічницею державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторією Нуланд ситуацію навколо України. Зокрема, сторони торкнулися перспективи засідання "нормандського формату" .

Про це Андрій Ерман написав на своєму Twitter-акаунті .

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"Обговорили ситуацію з безпекою навколо України, перспективи діалогу в форматі N4, важливість посилення ролі США в переговорному процесі щодо мирного врегулювання на Сході України", – написав Андрій Єрмак.

Відзначимо, Андрій Єрмак є політичним радником президента України в рамках "нормандського формату". Він бере участь в переговорах радників України, Німеччини, Франції та Росії.

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Підготовка до "нормандського формату"