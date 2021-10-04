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России это не понравится! Киев предложил новый вопрос в "нормандском формате"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
4 октября, 11:38
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На Западе не исключают, что Россия может их кинуть, отключить газ и заморозить дома европейцев
"Нормандская четверка" может обсудить новый вопрос. Коллаж "Сегодня"
"Нормандская четверка" может обсудить новый вопрос. Коллаж "Сегодня"

Киев будет настаивать на том, чтобы в "нормандский формат" вынести вопрос "Северного потока – 2", который также связан и с безопасностью Украины, и войной на Донбассе.

Об этом заявил в интервью Интерфакс-Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он напомнил, что сейчас переговоры в "нормандском формате" ведутся исключительно на уровне советников лидеров.

"Тема газа на них не обсуждалась, но она непосредственно давит снаружи на участников переговоров. Украина считает, что "Северный поток 2" и военная безопасность Украины, ситуация на востоке Украины – это непосредственно связанные вопросы, поэтому мы выступаем за увязку этих вопросов и их обсуждение", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что сейчас идет работа над организацией встречи "Нормандской четверки" на уровне лидеров, чтобы успеть до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. При этом на недавней Генассамблее ООН в Нью-Йорке Кулеба и главы МИД Германии и Франции выступили за проведение "нормандской встречи" на уровне министров, но глава МИД РФ Сергей Лавров отказался.

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"Если бы мы проводили встречу министров, я бы обязательно воспользовался случаем встречи и поднял тему того, как газовый кризис влияет на ситуацию с безопасностью и в Украине, и в Европе в целом … Все понимают источник кризиса, как он был создан. Очевидно, в Европе существует мнение, что будет найдено решение с РФ и вопросы стабилизируется. Потому что даже в самых страшных снах западноевропейский политик или бизнесмен не может себе представить, что Россия все же их "кинет" и заморозит дома, фабрики и заводы (отключив газ. – Ред.)", – добавил глава МИД Украины.

"Нормандской формат"

  • Нормандский формат – тип встреч в четырехстороннем формате между первыми лицами Украины, Германии, Франции и России, где обсуждаются вопросы российской вооруженной агрессии против Украины.
  • Название формата происходит от места встречи глав этих четырех государств, которая первый раз состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция), в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия второго фронта во Второй мировой войне. Следующая встреча в таком же формате прошла 16-17 октября в Милане (Италия), третья – 11-12 февраля 2015 года в Минске (Беларусь). В декабре 2019 года состоялся Парижский саммит с участием лидеров "Нормандии", на котором впервые был президент Владимир Зеленский.
  • Спустя полгода после Парижа "нормандский саммит" должен был состояться в Берлине, но из-за пандемии COVID-19 был перенесен, а потом из-за отсутствия согласия со стороны России. В Кремле постоянно требуют от Киева выполнения предыдущих договоренностей, но при этом оккупанты сами их не выполняют.

Как заявлял президент Зеленский, из-за России Меркель может не попасть на "нормандскую встречу", поскольку скоро у нее заканчивается срок на посту канцлера.

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