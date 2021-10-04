Росії це не сподобається! Київ запропонував нове питання в "нормандському форматі"

На Заході не виключають, що Росія може їх кинути, відключити газ і заморозити домівки європейців

"Нормандська четвірка" може обговорити нове питання. Колаж "Сьогодні"

Київ наполягатиме на тому, щоб в "нормандський формат" винести питання "Північного потоку – 2", яке також пов'язане і з безпекою України, і війною на Донбасі.

Про це заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Він нагадав, що зараз переговори в "нормандському форматі" ведуться виключно на рівні радників лідерів.

"Тема газу на них не обговорювалася, але вона безпосередньо тисне зовні на учасників переговорів. Україна вважає, що "Північний потік – 2" і військова безпека України, ситуація на сході України – це безпосередньо пов'язані питання, тому ми виступаємо за ув'язку цих питань і їх обговорення", – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що зараз йде робота над організацією зустрічі "Нормандської четвірки" на рівні лідерів, щоб встигнути до відходу Ангели Меркель з поста канцлера Німеччини. При цьому на недавній Генасамблеї ООН в Нью-Йорку Кулеба і глави МЗС Німеччини та Франції виступили за проведення "нормандської зустрічі" на рівні міністрів, але глава МЗС РФ Сергій Лавров відмовився.

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"Якби ми проводили зустріч міністрів, я б обов'язково скористався нагодою зустрічі і підняв тему того, як газова криза впливає на ситуацію з безпекою і в Україні, і в Європі в цілому ... Всі розуміють джерело кризи, як вона була створена. Очевидно, в Європі існує думка, що буде знайдено рішення з РФ і питання стабілізується. Тому що навіть в найстрашніших снах західноєвропейський політик чи бізнесмен не може собі уявити, що Росія все ж їх "кине" і заморозить домівки, фабрики і заводи (відключивши газ. – ред.)", – додав глава МЗС України.

"Нормандське формат"

Нормандський формат – тип зустрічей у чотиристоронньому форматі між першими особами України, Німеччини, Франції і Росії, де обговорюються питання щодо російської збройної агресії проти України.

Назва формату походить від місця зустрічі глав цих чотирьох держав, котра вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція), в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття другого фронту Другої світової війни. Наступна зустріч в такому ж форматі пройшла 16-17 жовтня в Мілані (Італія), третя – 11-12 лютого 2015 року в Мінську (Білорусь). У грудні 2019 року відбувся Паризький саміт за участі лідерів "Нормандії", на якому вперше був президент Володимир Зеленський.

Через півроку після Парижа "нормандський саміт" повинен був відбутися в Берліні, але через пандемію COVID-19 був перенесений, а потім через відсутність згоди з боку Росії. У Кремлі постійно вимагають від Києва виконання попередніх домовленостей, але при цьому окупанти самі їх не виконують.

Як заявляв президент Зеленський, через Росію Меркель може не потрапити на "нормандську зустріч", оскільки скоро у неї закінчується строк на посту канцлера.