Вікторія Нуланд їде з робочим візитом до Москви на три дні

Мета візиту – зустріч з високопосадовцями

Вікторію Нуланд на наступному тижні чекають нелегкі переговори / Колаж "Сьогодні"

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд 11 жовтня відправиться з робочим візитом до Росії.

Про візит йдеться на сайті Державного департаменту США.

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МЗС Росії повідомив, що помічниця державного секретаря США у справах Європи і Євразії пробуде в Москві три дні – з 11 по 13 жовтня.

Мета візиту

У повідомленні Держдепартаменту сказано, що мета візиту в Москву – зустріч з високопоставленими посадовими особами та іншими співрозмовниками для обговорення низки двосторонніх, регіональних і глобальних питань.

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Більш конкретних відомостей немає. Однак днем раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив по телефону з Вікторією Нуланд ситуацію навколо України. Зокрема, сторони торкнулися перспективи засідання "нормандського формату". Не виключено, що зараз йде підготовка до зустрічі "нормандської четвірки", що намагається прискорити Україна.

Підготовка до "нормандського формату"

На початку вересня Андрій Єрмак заявив, що Сполучені Штати готові брати участь в "нормандському форматі" і зробити все, що можливо, щоб допомогти Україні припинити війну і забезпечити безпеку.

У липні президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити США в "нормандському форматі", але не виключив, що американці можуть допомогти у врегулюванні конфлікту і в паралельному форматі.

Водночас раніше в Росії назвали умову для підключення США до "нормандського формату". У Москві нервують, що Америка стане на бік України і буде тиснути на Москву.

Наприкінці вересня Єрмак заявив, що Україна веде роботу над тим, щоб зустріч лідерів "Нормандської четвірки" відбулася ще за діючого канцлера Німеччини Ангели Меркель – як одного з двох свідків укладення Мінських угод, хто залишився при владі.