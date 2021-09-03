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Будет положительный результат – Зеленский об отношениях с Россией

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
3 сентября, 15:56
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Политика РФ направлена на то, чтобы что-то забрать, а не дать, считает президент Украины
Президент Украины Владимир Зеленский: У нас с Россией есть общая история. Коллаж: "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский: У нас с Россией есть общая история. Коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в отношениях Украины и России будет положительный результат. Об этом он заявил во время выступления в Стэнфордском университете в США.

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"У нас есть общая история, есть общие победы и очень много великих людей. Но так получилось, что политика Российской Федерации другая. Другая. Направлена ​​на то, чтобы все-таки что-то забрать, а не дать", – отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что "с годами что-то изменится", потому что "мы все равно соседи, и будет положительный результат".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Стэнфордском университете в США, анонсировал запуск в Украине программы безналичных расчетов cashless.

Также мы писали, что в ходе официального визита в Соединенные Штаты Зеленский встретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.

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