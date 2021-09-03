Буде позитивний результат – Зеленський про відносини з Росією

Політика РФ спрямована на те, щоб щось забрати, а не дати, вважає президент України

Президент України Володимир Зеленський: У нас з Росією є спільна історія. Колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що у відносинах України і Росії буде позитивний результат. Про це він заявив під час виступу в Стенфордському університеті в США.

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"У нас є спільна історія, є спільні перемоги і дуже багато великих людей. Але так вийшло, що політика Російської Федерації інша. Інша. Направлена ​​на те, щоб все-таки щось забрати, а не дати", – зазначив Зеленський.

При цьому він підкреслив, що "з роками щось зміниться", тому що "ми все одно сусіди, і буде позитивний результат".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Стенфордському університеті в США, анонсував запуск в Україні програми безготівкових розрахунків cashless.

Також ми писали, що в ході офіційного візиту до Сполучених Штатів Зеленський зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.

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