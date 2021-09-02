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Зеленський зустрівся з гендиректором Apple (відео)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
2 вересня, 21:56
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Президент України під час зустрічі з Тімом Куком заявив, що розраховує на розширення присутності Apple в Україні і реалізацію нових спільних проектів
Президент України зустрівся з Тімом Куком
Президент України зустрівся з Тімом Куком / Фото: Офис Президента Украины

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Сполучених Штатів для зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.

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Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі", – зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна на цей момент також уже є світовим IT-хабом.

"Ми зацікавлені в розширенні присутності Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проєктів", – підкреслив Зеленський.

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Зазначимо, у третій день перебування в США український президент вирушив до Каліфорнії. Раніше під час спілкування з пресою у Вашингтоні Зеленський заявив, що має відвідати Сан-Франциско і Лос-Анджелес і провести там зустрічі з представниками технологічних і цифрових компаній.

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