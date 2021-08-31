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Украина и США подписали соглашение об оборонном партнерстве

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
31 августа, 23:06
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Владимир Зеленский сообщил о подписанном с Министерством обороны США соглашении и назвал его новым этапом в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере
Соглашение между Украиной и США было подписано в Пентагоне
Соглашение между Украиной и США было подписано в Пентагоне / Фото: Офис Президента Украины

В ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон министры обороны Украины и Соединенных Штатов подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

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Об этом сообщил Зеленский в Twitter.

Украинский президент назвал это соглашение новым этапом в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере.

"Подписано соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ", – отметил глава государства.

О чем идет речь в соглашении

В рамочном соглашении, которое подписали министры обороны Украины и США 31 августа в Пентагоне, говорится, что:

  • США поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают оккупацию Россией Крыма и агрессию РФ на Донбассе.
  • США и в дальнейшем будут проводить тренировочные и учебные мероприятия для украинских Вооруженных сил.
  • Украина продолжит внедрять реформы в оборонном секторе для соответствия стандартам НАТО.

Также договорились об углублении сотрудничества стран в Черноморском регионе для эффективного противодействия внешним угрозам и усилении сотрудничества в кибербезопасности.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон встретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба называл три блока вопросов, которые планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.

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