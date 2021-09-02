Зеленский встретился с гендиректором Apple (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Соединенные Штаты для встречи с главой Белого дома Джо Байденом встретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.
Об этом глава государства сообщил в Twitter.
"Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией, вдохновляющей своим примером всех сторонников цифровизации в мире", – отметил президент.
Зеленский добавил, что Украина на данный момент также уже является мировым IT-хабом.
"Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов", – подчеркнул Зеленский.
Отметим, в третий день пребывания в США украинский президент отправился в Калифорнию. Ранее в ходе общения с прессой в Вашингтоне Зеленский заявил, что должен посетить Сан-Франциско и Лос-Анджелес и провести там встречи с представителями технологических и цифровых компаний.
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