Зеленский встретился с гендиректором Apple (видео)

Президент Украины в ходе встречи с Тимом Куком заявил, что рассчитывает на расширение присутствия Apple в Украине и реализацию новых совместных проектов

Президент Украины встретился с Тимом Куком / Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Соединенные Штаты для встречи с главой Белого дома Джо Байденом встретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.

Реклама

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией, вдохновляющей своим примером всех сторонников цифровизации в мире", – отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина на данный момент также уже является мировым IT-хабом.

"Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов", – подчеркнул Зеленский.

Реклама

Отметим, в третий день пребывания в США украинский президент отправился в Калифорнию. Ранее в ходе общения с прессой в Вашингтоне Зеленский заявил, что должен посетить Сан-Франциско и Лос-Анджелес и провести там встречи с представителями технологических и цифровых компаний.

Читайте другие новости по теме: