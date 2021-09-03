"У нас нет мечты, у нас есть украинская цель". Зеленский выступил в Стэнфорде

Выступление в Стэнфордском университете президент Украины посвятил планам и реформам нашего государства и рассказал об украинской цели

Владимир Зеленский выступил в Стэнфорде / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты посетил Стэнфордский университет (Калифорния) и выступил перед экспертной средой этого учебного заведения.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Большую часть своего выступления президент Украины посвятил планам и реформам нашего государства. Он также вспомнил, что дала Украина человечеству и рассказал об "украинской цели".

О чем говорил Зеленский в Стэнфорде

Президент отмеитл, что его личное кредо, а также символ современной Украины – "все возможно", что украинцы часто доказывали человечеству.

"Украинцы часто доказывали человечеству, что все возможно. Что возможно создать первый вертолет, искусственный спутник Земли, крупнейший в мире самолет и, кстати, WhatsApp", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина строит демократическое, свободное и открытое государство и проводит многочисленные реформы, несмотря на то, что одновременно противостоит одной из самых мощных армий мира – Российской Федерации, и что у нее оккупировали часть территории.

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Зеленский также сравнил себя и свою команду с основателем и директором Apple Стивом Джобсом, которому в свое время также "часто говорили – это невозможно".

"Сейчас у меня в руках творение Джобса и Apple – iPhone. Это сердце. И оно бьется. Бьется с каждым вибро во время разговора. А в нем – наше украинское творение – государство в смартфоне. И сегодня 26 млн украинцев в смартфоне могут оформить документы при рождении ребенка, пользоваться другими цифровыми документами, получить разрешение на строительство, открыть бизнес можно за 7-15 минут – быстрее, чем в большинстве стран мира", – заявил президент.

По его словам, Украина стала первым государством в мире, в котором есть цифровой паспорт.

Одной из целей на будущее Зеленский назвал, чтобы все граждане Украины имели возможность голосовать на выборах в Интернете.

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Он также рассказал об "украинской цели", отметив, что у украинцев нет времени мечтать.

"Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени – у нас нет времени мечтать. У нас нет мечты – у нас есть украинская цель. И это, конечно, не только цифровизация. Для нас это очень важно вернуть Крым и Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной – лидером Европы. Почему я уверен в этом? Потому что возможно все. И я приглашаю всех вас в Украину – воочию убедиться в этом", – резюмировал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Соединенные Штаты также встретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.

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