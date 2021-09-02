Встреча в Белом доме. 6 выводов Зеленского после разговора с Байденом

Встреча Зеленского и Байдена – что обсуждали и о чем договорились президенты США и Украины

Встреча в Белом доме. Фото Офис президента

Разговор в Белом доме был продуктивным и конструктивным, а США и Украина заинтересованы в результативном диалоге – президент Украины Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями от разговора с американским коллегой Джо Байденом.

Какие выводы сделал Зеленский после встречи с Байденом:

Встреча длилась два часа вместо одного, что свидетельствует о заинтересованности в диалоге обеих сторон.

"Я не знаю, возникла ли "химия"… Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной, не в постоянно солнечной атмосфере, а в мужском разговоре".

Байден положительно оценил реформы, которые реализуются в Украине.

"Особенно отметил земельную, судебную реформу… Я доволен, что на уровне президента США видят позитив".

Со стороны Байдена не прозвучало ни одного негатива в отношении Зеленского и его команды.

Лидер США поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины, однако конкретных сроков присоединения к НАТО названо не было.

Особое внимание было уделено вопросу временно оккупированного Крыма. Соединенные Штаты положительно оценили создание "Крымской платформы".

"Это очень мощная инициатива, считают США. Они хотят поддерживать эту инициативу. Много раз говорили о Крыме. О деоккупации Крыма, о пленных".

Украина получила важные гарантии от Джозефа Байдена о том, что в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины со стороны Российской Федерации или иных сторон проекта Соединенные Штаты гарантируют введение санкций против "Северного потока – 2".

"Я считаю, что с нашей стороны это большая победа, хотя это сложный вопрос".

Что кроме

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Владимир Зеленский также предложил привлечь Соединенные Штаты Америки на уровне президента в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Президент Украины выразил надежду, что Байден посетит наше государство с визитом.

Напомним, в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон министры обороны Украины и Соединенных Штатов подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон встретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба называл три блока вопросов, которые планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.