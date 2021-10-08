Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Власть Кулуары

"Мы дружили": нардеп Шевченко рассказал о планах создать партию с Поляковым

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
8 октября, 21:29
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Депутат Евгений Шевченко заявил о тесной дружбе с покойным Антоном Поляковым
Евгений Шевченко строил политическое будущее с Антоном Поляковым / Коллаж "Сегодня"
Евгений Шевченко строил политическое будущее с Антоном Поляковым / Коллаж "Сегодня"

Внефракционный народный депутат Евгений Шевченко заявил о тесной дружбе с покойным Антоном Поляковым. Политик признался, что они много общались во время совместной работы во фракции "Слуга народа", а также после исключения нардепа. Их дружба завязалась тогда, когда Поляков и Шевченко сели недалеко друг от друга в сессионном зале парламента.

Об этом Евгений Шевченко рассказал в эфире ток-шоу "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" .

Реклама

Читайте также:

"Мы с Антоном дружили. Мы сидели рядышком, когда Антон еще был в нашей фракции. Мы с Антоном постоянно общались… Он был честный, хороший парень. Он не мог с несправедливостью жить. Это была его сущность. Он – бунтарь, поэтому первый из фракции и вылетел", – заявил Евгений Шевченко.

По словам нардепа, Антон Поляков часто делился с ним политическими инсайдами и даже обсуждал план по созданию партии во главе с Евгением Шевченко.

Реклама

"Мы с ним продолжали общаться. Он мне больше рассказывал, чем кому-либо, что с ним происходит, какие взаимоотношения внутри новой группы, куда он вступил – в "За будущее". Это для меня личная потеря. Я видел Антона Полякова в своей будущей политической силе – он даже был в шорт-листе этом. Мы с ним об этом говорили много", – сказал Шевченко.

Читайте также:

Что известно об Антоне Полякове?

  • Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.
  • Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.
  • А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020 году стал членом партии "За майбутнє".
  • Также Поляков известен тем, что подал более шести тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков.
  • 8 октября Поляков умер в Киеве. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
  • Накануне смерти депутат рассказывал, что "слуги народа" раздавали конверты с деньгами за поддержку закона об олигархах просто в туалете Верховной Рады.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
31,08
29,85
27,40
18,20
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,73
-
30,91
28,45
17,86
Короновирус за неделю

78 592

заболело за неделю в Украине

+41%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять