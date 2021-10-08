"Мы дружили": нардеп Шевченко рассказал о планах создать партию с Поляковым

Депутат Евгений Шевченко заявил о тесной дружбе с покойным Антоном Поляковым

Евгений Шевченко строил политическое будущее с Антоном Поляковым / Коллаж "Сегодня"

Внефракционный народный депутат Евгений Шевченко заявил о тесной дружбе с покойным Антоном Поляковым. Политик признался, что они много общались во время совместной работы во фракции "Слуга народа", а также после исключения нардепа. Их дружба завязалась тогда, когда Поляков и Шевченко сели недалеко друг от друга в сессионном зале парламента.

Об этом Евгений Шевченко рассказал в эфире ток-шоу "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" .

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"Мы с Антоном дружили. Мы сидели рядышком, когда Антон еще был в нашей фракции. Мы с Антоном постоянно общались… Он был честный, хороший парень. Он не мог с несправедливостью жить. Это была его сущность. Он – бунтарь, поэтому первый из фракции и вылетел", – заявил Евгений Шевченко.

По словам нардепа, Антон Поляков часто делился с ним политическими инсайдами и даже обсуждал план по созданию партии во главе с Евгением Шевченко.

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"Мы с ним продолжали общаться. Он мне больше рассказывал, чем кому-либо, что с ним происходит, какие взаимоотношения внутри новой группы, куда он вступил – в "За будущее". Это для меня личная потеря. Я видел Антона Полякова в своей будущей политической силе – он даже был в шорт-листе этом. Мы с ним об этом говорили много", – сказал Шевченко.

Что известно об Антоне Полякове?

Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.

Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.

А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020 году стал членом партии "За майбутнє".

Также Поляков известен тем, что подал более шести тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков.

8 октября Поляков умер в Киеве. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Накануне смерти депутат рассказывал, что "слуги народа" раздавали конверты с деньгами за поддержку закона об олигархах просто в туалете Верховной Рады.