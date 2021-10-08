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"Умышленное убийство" с пометкой: на шее нардепа Полякова было покраснение

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
8 октября, 17:12
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Начальник Главного управления Нацполиции Киева озвучил три версии смерти нардепа Полякова
Полиция проведет все экспертизы, как по делу об умышленном убийстве / Коллаж "Сегодня"
Полиция проведет все экспертизы, как по делу об умышленном убийстве / Коллаж "Сегодня"

В полиции Киева на брифинге опровергли информацию о задержание кого-либо по факту смерти народного депутата Украины Антона Полякова.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Иван Выговский заявил, что за несколько часов до смерти Поляков употреблял алкогольные напитки вместе с Рустамом Джамбулатовым, помощником народного депутата из группы "За майбутне" Анны Скороход и однофамильцем криминального авторитета.

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Подробности от полиции

Полиция установила, что после застолья с Джамбулатовым Поляков сел в машину помощника нардепа и поехал кататься по Киеву. Помощник несколько раз предлагал нардепу поехать домой, однако Поляков якобы отказался, поскольку поссорился со своей девушкой.

В какой-то момент Джамбулатов предложил Полякову вызвать такси, которое его отвезет, куда он скажет. Поляков пересел в такси, а после того, как таксист нарушил правила и был остановлен полицией, выяснилось, что пассажир на заднем сидении лежит в бессознательном состоянии.

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"Проверяя документы у таксиста, полицейские увидели на заднем сидении полулежащего человека. Спросили, что с ним. Таксист сказал, что пассажир в состоянии алкогольного опьянения и ему стало плохо. Проверив его состояние, полицейские увидели, что необходима медицинская помощь – вызвали "скорую" и самостоятельно пытались оказать эту помощь. Каретой с дефибриллятором были сделаны соответствие мероприятия, однако потерпевший умер на месте", – заявил Выговский.

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Представитель полиции также подтвердил, что во время осмотрю на шее Полякова было обнаружено покраснение. Еще на месте эксперт отметил, что оно могло возникнуть в результате того, что депутата вытаскивали из машины. "Вообще при осмотре на месте повреждений на теле не было обнаружено", – сказал Вигоровский.

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Версии

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве отметил, что уголовное производство открыто по статье "умышленное убийство" с пометкой по естественным причинам. Будут проведены все экспертизы, который проводятся при расследовании умышленного убийства.

Пока версий несколько:

  • хроническая болезнь, которая могла привести к смерти;
  • отравление неизвестным веществом самостоятельно;
  • отравление неизвестным веществом при влиянии иных лиц.

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Что известно об Антоне Полякове?

  • Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.
  • Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.
  • А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020 году стал членом партии "За майбутнє".
  • Также Поляков известен тем, что подал более шести тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков.
  • 8 октября Поляков умер в Киеве. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
  • Накануне смерти депутат рассказывал, что "слуги народа" раздавали конверты с деньгами за поддержку закона об олигархах просто в туалете Верховной Рады.

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